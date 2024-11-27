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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:36 | Обновлено 27 ноября 2024, 23:38
331
0

ВИДЕО. Салах вслед за Мбаппе также не сумел забить с пенальти в суперматче

Мохамед смазал с точки на 70-й минуте, хотя Тибо Куртуа и близко не угадал

27 ноября 2024, 23:36 | Обновлено 27 ноября 2024, 23:38
331
0
ВИДЕО. Салах вслед за Мбаппе также не сумел забить с пенальти в суперматче
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.

Коллективы играют в Англии на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 70-й минуте Мохамед Салах не сумел реализовать пенальти. Египтянин не попал по воротам, а Тибо Куртуа и близко не угадал направление удара, прыгнув в другой угол.

Интересно, что на 60-й Килиан Мбаппе также не забил с 11-метровой точки.

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Мохамед Салах пенальти Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль Ливерпуль - Реал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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