На перспективу. Бавария следит за звездой академии Челси

Английский защитник «Челси» Джош Ачимпонг может стать игроком «Баварии», сообщает Chelsea Chronicle.

В Лондоне не уверенны в том, что смогут удержать правого защитника, «синие» предлагают игроку новый контракт. Этим может воспользоваться мюнхенский гранд, который готов не просто подписать игрока, а и дать ему игровое время в основном составе команды. «Челси» продолжает вести переговоры по контракту с англичанином и достигать определенных успехов, но этого пока что мало, потому в Германии продолжают следить за ситуацией.

«Челси» может подписать защитника сборной Англии.