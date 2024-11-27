Новый партнер Мудрика? Челси планирует подписать защитника Кристал Пэлас

Лондонский «Челси» планирует подписать защитника «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марка Гехи, сообщает Fichajes.

По информации источника, аристократы хотят усилить линю защиты.Кристалл Пелас не планировал отпускать своего ключевого защитника, однако Гехи не хочет продлевать контракт с клубом. «Кристал Пэлас» может отпустить игрока за 80 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего центрбека в 45 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Гехи является воспитанником «Челси», от «аристократов» игрок перешел в свой нынешний клуб летом 2021 года за 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Гехи провел за «Кристал Пелэс» во всех турнирах 15 матчей, в которых забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Рональда Араухо и Жюля Кунде.