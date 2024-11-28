Любимый счет туринцев. Астон Вилла и Ювентус поделили очки в ЛЧ

27 сентября прошли матчи 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» сыграли «Астон Вилла» и «Ювентус». Команды голов не забивали и поделили очки. «Ювенутс» уже пятый раз в этом сезоне сыграл в сухую ничью.

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После пяти туров Лиги чемпионов у «Астон Виллы» десять очков, у туринцев на два балла меньше. Следующий матч в Лиге чемпионов англичане сыграют 10 декабря против «РБ Лейпциг», днем позже «Ювентус» будет принимать «Манчестер Сити».

Лига чемпионов. Этап Лиги. 27 ноября, 5-й тур.

Астон Вилла – Ювентус – 0:0

Астон Вилла: Мартинес, Динь, Пау Торрес, Диего Карлос, Кэш, Тилеманс, Камара (Баркли, 78), Макгинн, Роджерс, Бэйли (Филоджин-Байдейс, 86), Уоткинс (Дуран, 78).



Ювентус: Ди Грегорио, Камбьязо, Гатти, Калулу, Савона (Данило, 66), Тюрам (Фаджоли, 86), Локателли, Йылдыз (Мбангула, 82), Копмейнерс, Франсишку Консейсау, Веа.