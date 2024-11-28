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Лига Чемпионов
Астон Вилла
27.11.2024 22:00 – FT 0 : 0
Ювентус
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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 00:08 |
148
1

Любимый счет туринцев. Астон Вилла и Ювентус поделили очки в ЛЧ

Команды сыграли в сухую ничью

28 ноября 2024, 00:08 |
148
1
Любимый счет туринцев. Астон Вилла и Ювентус поделили очки в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла – Ювентус

27 сентября прошли матчи 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» сыграли «Астон Вилла» и «Ювентус». Команды голов не забивали и поделили очки. «Ювенутс» уже пятый раз в этом сезоне сыграл в сухую ничью.

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После пяти туров Лиги чемпионов у «Астон Виллы» десять очков, у туринцев на два балла меньше. Следующий матч в Лиге чемпионов англичане сыграют 10 декабря против «РБ Лейпциг», днем позже «Ювентус» будет принимать «Манчестер Сити».

Лига чемпионов. Этап Лиги. 27 ноября, 5-й тур.

Астон Вилла – Ювентус – 0:0

Астон Вилла: Мартинес, Динь, Пау Торрес, Диего Карлос, Кэш, Тилеманс, Камара (Баркли, 78), Макгинн, Роджерс, Бэйли (Филоджин-Байдейс, 86), Уоткинс (Дуран, 78).

Ювентус: Ди Грегорио, Камбьязо, Гатти, Калулу, Савона (Данило, 66), Тюрам (Фаджоли, 86), Локателли, Йылдыз (Мбангула, 82), Копмейнерс, Франсишку Консейсау, Веа.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Ювенский Туринтус забивает в среднем один гол за игру, это очень зрелищная команда. Как будто Аллегри никуда не уходил, вошедший в историю Серии А как алленаторе сыгравший наибольшее количество матчей со счетом 1:0.
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