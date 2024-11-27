27 ноября на «Вилла Парк» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Астон Вилла» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда два года назад заманила на тренерский пост Эмери. И пока что это кажется лучшим ходом за десятилетия. Унаи сразу же поднял подопечных на седьмое место, а весной - и вовсе в квартет лидеров. Это при том, что они в прошлом сезоне были постоянно загружены в Лиге конференций, где прошли от летней квалификации и до весеннего плей-офф. Сейчас англичане, более-менее удерживающие свой уровень в АПЛ, впервые пробуют себя в формате Лиги чемпионов. Старт был максимально успешным: начали с разгрома 3:0 Янг Бойза, потом вытерпели на 1:0 с Баварией и уверенно победили другого дебютанта, Болонью. Но с конца октября у вилланов произошел резкий спад, и, похоже, он коснулся и еврокубка, или просто англичане уже понимают, что задачу выхода в плей-офф во многом выполнили. В любом случае, уступили скромному Брюгге 0:1.

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Ювентус

Клуб в прошлом сезоне поднялся после затянувшейся в последнее время паузы назад в группу лидеров футбола Италии. В той Серии А добились третьего места - выше оказались только Милан с Интером. Еще и трофей раздобыли, в виде кубка Италии. Но все равно произошли летом капитальные изменения: уволенного еще весной Аллегри сменил Тиаго Мотта, не скупились на обновление состава. Новая версия Старой Синьоры держится в обойме лидеров Серии А, но о каком-то доминировании там речи не идет, шансы на скудетто сейчас равны у многих. В Лиге чемпионов итальянцы стартовали с побед над ПСВ и РБ Лейпцигом. Но потом уступили дома Штутгарту и ограничились ничьей на поле Лилля.

Статистика личных встреч

В 1983-м году клубы играли еще в рамках Кубка европейских чемпионов. Тогда явно сильнее были итальянцы, победив в обоих матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в англичан. Но тут прагматичный тренер хозяев играет с хорошо защищающимися гостями. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).