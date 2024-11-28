27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и Ювентус.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 0:0.

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На 90+4-й минуте Морган Роджерс отличился в ворота туринского коллектива, но гол был отменен из-за фола в атаке.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Астон Вилла (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:0

Видеообзор матча: