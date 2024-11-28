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Лига Чемпионов
Астон Вилла
27.11.2024 22:00 – FT 0 : 0
Ювентус
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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 03:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 04:00
31
0

Астон Вилла – Ювентус – 0:0. Почему отменили мяч на 90+4? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25

28 ноября 2024, 03:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 04:00
31
0
Астон Вилла – Ювентус – 0:0. Почему отменили мяч на 90+4? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и Ювентус.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+4-й минуте Морган Роджерс отличился в ворота туринского коллектива, но гол был отменен из-за фола в атаке.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Астон Вилла (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:0

Видеообзор матча:

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видео голов и обзор Астон Вилла Ювентус Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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