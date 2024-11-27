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  4. ВИДЕО. Машина Пушича завелась. Шахтер забил второй гол ПСВ в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 22:43 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:58
1608
0

ВИДЕО. Машина Пушича завелась. Шахтер забил второй гол ПСВ в Лиге чемпионов

Удвоил преимущество «горняков» Александр Зубков

27 ноября 2024, 22:43 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:58
1608
0
ВИДЕО. Машина Пушича завелась. Шахтер забил второй гол ПСВ в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.

На 37-й минуте вингер украинского клуба Александр Зубков удвоил преимущество «горняков»!

ВИДЕО. Машина Пушича завелась. Шахтер забил второй гол ПСВ в Лиге чемпионов

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Шахтер Донецк ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСВ - Шахтер Александр Зубков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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