ВИДЕО. Машина Пушича завелась. Шахтер забил второй гол ПСВ в Лиге чемпионов
Удвоил преимущество «горняков» Александр Зубков
В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.
На 37-й минуте вингер украинского клуба Александр Зубков удвоил преимущество «горняков»!
ВИДЕО. Машина Пушича завелась. Шахтер забил второй гол ПСВ в Лиге чемпионов
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