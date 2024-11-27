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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:32
1003
6

ВИДЕО Шахтер пропустил два гола в конце матча с ПСВ

За нідерландців дубль оформив Тільман

27 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:32
1003
6
ВИДЕО Шахтер пропустил два гола в конце матча с ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.

На 87-й минуте Тильман отыграл один гол за ПСВ. А уже через три минуты он оформил дубль.

ВИДЕО. Шахтер пропустил два гола в конце матча с ПСВ

ГОЛ! Тильман, 87 мин, 1:2.

ГОЛ! Тильман, 90 мин, 2:2.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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виталий литвинов
Редакция Спорт. юа, вопрос, где ШАХТЕР где!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вашему Васеленко большой привет.
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+4
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RomeoBoss
Якій сумний кінець здавалося б переможного матчу
для Шахтаря! Просто жесть! Вигровати! І в кінці все втратити! 
Дуже сумно після такого фіаско!🙄
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+2
Людмила Павловська
Спорт юей , застряг в телеграмі.
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0
naverland
Да уж. Педро подвёл и ужасно
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0
Виктор
Оказывается, в Европе тоже есть свои балакины. Сначала судья не показал явную красную игроку ПСВ, потом показал неявную игроку Шахтера и прощал все фолы голландцам.
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-1
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