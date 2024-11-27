В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

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Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.

На 87-й минуте Тильман отыграл один гол за ПСВ. А уже через три минуты он оформил дубль.

ВИДЕО. Шахтер пропустил два гола в конце матча с ПСВ

ГОЛ! Тильман, 87 мин, 1:2.

ГОЛ! Тильман, 90 мин, 2:2.