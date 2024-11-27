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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:42 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:22
550
1

ВИДЕО. И все же 2:0! Как Гакпо оформил Реалу еще один гол на Энфилде

Коди забил в ворота королевского клуба на 76-й минуте

27 ноября 2024, 23:42 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:22
550
1
ВИДЕО. И все же 2:0! Как Гакпо оформил Реалу еще один гол на Энфилде
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.

Коллективы играют в Англии на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 76-й минуте Коди Гакпо забил в ворота королевского клуба, сделав счет 2:0. Навес на нидерландца сделал Эндрю Робертсон.

Первым в этой игре отличился Алексис Макаллистер. После мяча Алексиса команды на двоих не реализовали два пенальти: смазали Килиан Мбаппе и Мохамед Салах.

❗️ ВИДЕО. И все же 2:0! Как Гакпо оформил Реалу еще один гол на Энфилде

ГОЛ! 2:0 Гакпо, 76 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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T-800
Какая же несправедливость, что только 1 вратарь в старте ... когда в защите, например, латали дыры вальвердями и прочими нонеймами с ЛаФабрики ...
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