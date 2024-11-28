Английский вингер «Борнмута» Маркус Тавернье может стать игроком «Ньюкасла», сообщает TBR Football.

25-летний англичанин является воспитанником «сорок». «Вишни» не планируют отпускать своих лидеров, а «Ньюкасл» планирует подписать игрока за 10 миллионов фунтов, чего явно будет недостаточно для того, что б вингер покинул клуб Забарного.

В текущем сезоне Маркус Тавернье провел 13 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Защитник «Борнмута» может перейти в «Ливерпуль».