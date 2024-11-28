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  4. От Забарного к шейхам. Вингер Борнмута может перейти в Ньюкасл
Англия
28 ноября 2024, 00:03 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:04
305
0

От Забарного к шейхам. Вингер Борнмута может перейти в Ньюкасл

Маркус Тавернье может стать игроком «сорок»

28 ноября 2024, 00:03 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:04
305
0
От Забарного к шейхам. Вингер Борнмута может перейти в Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тавернье

Английский вингер «Борнмута» Маркус Тавернье может стать игроком «Ньюкасла», сообщает TBR Football.

25-летний англичанин является воспитанником «сорок». «Вишни» не планируют отпускать своих лидеров, а «Ньюкасл» планирует подписать игрока за 10 миллионов фунтов, чего явно будет недостаточно для того, что б вингер покинул клуб Забарного.

В текущем сезоне Маркус Тавернье провел 13 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Защитник «Борнмута» может перейти в «Ливерпуль».

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Борнмут Ньюкасл Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ
Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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