Англия28 ноября 2024, 00:03 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:04
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От Забарного к шейхам. Вингер Борнмута может перейти в Ньюкасл
Маркус Тавернье может стать игроком «сорок»
28 ноября 2024, 00:03 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:04
305
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Английский вингер «Борнмута» Маркус Тавернье может стать игроком «Ньюкасла», сообщает TBR Football.
25-летний англичанин является воспитанником «сорок». «Вишни» не планируют отпускать своих лидеров, а «Ньюкасл» планирует подписать игрока за 10 миллионов фунтов, чего явно будет недостаточно для того, что б вингер покинул клуб Забарного.
В текущем сезоне Маркус Тавернье провел 13 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Защитник «Борнмута» может перейти в «Ливерпуль».
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