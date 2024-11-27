Англия27 ноября 2024, 17:17 |
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На повышение. Партнер Забарного может перейти к лидерам АПЛ
Милош Керкез привлекает внимание Ливерпуля
27 ноября 2024, 17:17 |
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Венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез является одним из кандидатов на усиление позиции левого защитника «Ливерпуля», сообщает Флориан Плеттенберг.
«Красные» давно следят за игроком. Также партнер Ильи Забарного по «Борнмуту» есть в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», однако не является основным вариантом.
В текущем сезоне Милош Керкез провел 12 матчей во всех турнирах на клубном уровне и отдал 2 ассиста.
Илья Забарный прокомментировал противостояние с Холандом.
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