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  4. На повышение. Партнер Забарного может перейти к лидерам АПЛ
Англия
27 ноября 2024, 17:17 |
231
0

На повышение. Партнер Забарного может перейти к лидерам АПЛ

Милош Керкез привлекает внимание Ливерпуля

27 ноября 2024, 17:17 |
231
0
На повышение. Партнер Забарного может перейти к лидерам АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

Венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез является одним из кандидатов на усиление позиции левого защитника «Ливерпуля», сообщает Флориан Плеттенберг.

«Красные» давно следят за игроком. Также партнер Ильи Забарного по «Борнмуту» есть в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», однако не является основным вариантом.

В текущем сезоне Милош Керкез провел 12 матчей во всех турнирах на клубном уровне и отдал 2 ассиста.

Илья Забарный прокомментировал противостояние с Холандом.

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Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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