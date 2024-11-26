«Хорошая статистика». Забарный – о противостоянии со звездой Манчестер Сити

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный вспомнил матч «Борнмута» против «Манчестер Сити» в АПЛ, где защитнику удалось полностью «закрыть» норвежца Эрлинга Холанда.

«На самом деле крутой матч был. И с Холандом у нас хорошая статистика. Три матча он не забивал, для меня это одно из главных. И чтобы команда выигрывала», – сказал Забарный.

В нынешнем сезоне Илья Забарный провел 12 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями.

Ранее Илья Забарный отреагировал на интерес со стороны Ливерпуля и Тоттенхэма.