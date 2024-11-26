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  4. «Хорошая статистика». Забарный – о противостоянии со звездой Манчестер Сити
Англия
26 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:34
351
0

«Хорошая статистика». Забарный – о противостоянии со звездой Манчестер Сити

Украинец вспомнил матч против «Манчестер Сити»

26 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:34
351
0
«Хорошая статистика». Забарный – о противостоянии со звездой Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный вспомнил матч «Борнмута» против «Манчестер Сити» в АПЛ, где защитнику удалось полностью «закрыть» норвежца Эрлинга Холанда.

«На самом деле крутой матч был. И с Холандом у нас хорошая статистика. Три матча он не забивал, для меня это одно из главных. И чтобы команда выигрывала», – сказал Забарный.

В нынешнем сезоне Илья Забарный провел 12 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями.

Ранее Илья Забарный отреагировал на интерес со стороны Ливерпуля и Тоттенхэма.

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Эрлинг Холанд Илья Забарный Борнмут - Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
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