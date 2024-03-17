«Играю с улыбкой на лице». Игрки Ман Сити – о выходе в полуфинал
Фил Фоден и Жереми Доку поделились впечатлениями от победы
16 марта английский «Манчестер Сити» оформил выход в полуфинал Кубка Англии, победив «Ньюкасл» со счетом 2:0 благодаря дублю Бернарду Силвы. Игроки «горожан» Фил Фоден и Жереми Доку рассказали о своих ощущениях от победы.
Фил Фоден: «Я думал, что мы очень хорошо контролировали игру. Мы много владели мячом и пытались найти правильный момент для атаки, и я считаю, что у нас это получалось очень хорошо.
Мы всегда говорили о том, что нужно выиграть еще больше трофеев. Голод все еще есть. Мы будем продолжать.
Это одна из лучших команд, которую я когда-либо видел. На этом этапе сезона нам понадобятся все.
Я очень доволен этим. Я просто играю с улыбкой на лице, и, надеюсь, я продолжу это делать».
Жереми Доку: «Это было хорошо, я доволен игрой моей команды, игрой самого себя. Я чувствую, что становлюсь все лучше и лучше. Мы забили важные голы, хорошо защищались, нападение сыграло хорошо, я очень доволен.
Мы контролировали игру, но никогда не знаешь, что будет после контратак, у них есть несколько быстрых игроков, и они хотят выбегать. Наши защитники хорошо выступили сегодня».
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