Сыграет ли Цыганков? Довбик – в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса

27 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Украинский форвард гостей Артем Довбик выйдет в стартовом составе.

Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков остался на скамейке запасных. Цыганков впервые за меся попал в заявку команды.

Стартовые составы на матч Лас-Пальмас – Жирона: