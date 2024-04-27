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  4. Сыграет ли Цыганков? Довбик – в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса
Испания
27 апреля 2024, 14:05 |
1113
0

Сыграет ли Цыганков? Довбик – в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса

Поединок состоится 27 апреля в 15:00 по Киеву

27 апреля 2024, 14:05 |
1113
0
Сыграет ли Цыганков? Довбик – в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Жирона».

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Поединок пройдет на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Украинский форвард гостей Артем Довбик выйдет в стартовом составе.

Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков остался на скамейке запасных. Цыганков впервые за меся попал в заявку команды.

Стартовые составы на матч Лас-Пальмас – Жирона:

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Артем Довбик Виктор Цыганков стартовые составы Жирона Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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