Сыграет ли Цыганков? Довбик – в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса
Поединок состоится 27 апреля в 15:00 по Киеву
27 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Жирона».
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Поединок пройдет на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Украинский форвард гостей Артем Довбик выйдет в стартовом составе.
Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков остался на скамейке запасных. Цыганков впервые за меся попал в заявку команды.
Стартовые составы на матч Лас-Пальмас – Жирона:
🆙 ¡Aquí está nuestro XI para medirnos al @GironaFC!#VamosUD 💛💙 #LasPalmasGirona #LaUniónHaceLasPalmas #LaUniónDePorVida pic.twitter.com/IZg3u0PvM1— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) April 27, 2024
📋 GIRONA FC XI— Girona FC (@GironaFC) April 27, 2024
🔜 #LasPalmasGirona pic.twitter.com/Z078PdpguN
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