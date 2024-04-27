Украина. Премьер лига27 апреля 2024, 13:55 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:58
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Стало известно, когда возобновится матч Днепр-1 – Динамо Киев
В Днепре – отбой воздушной тревоги, команды продолжат поединок в 14:00
27 апреля 2024, 13:55 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:58
937
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27 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».
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Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву. На 14-й минуте игра была прервана. В Днепре была объявлена воздушная тревога.
В 13:50 в Днепре – отбой тревоги. Как сообщает пресс-служба «Динамо», матч возобновится в 14:00 по Киеву.
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