Стало известно, когда возобновится матч Днепр-1 – Динамо Киев

27 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».

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Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву. На 14-й минуте игра была прервана. В Днепре была объявлена воздушная тревога.

В 13:50 в Днепре – отбой тревоги. Как сообщает пресс-служба «Динамо», матч возобновится в 14:00 по Киеву.