Юрген Клопп не верит в чемпионство Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не верит в чемпионство своей команды в этом сезоне АПЛ.

«Верю ли я в чемпионство? Нет, потому что такова таблица, и сложившаяся ситуация этого не позволяет. Но это не проблема.

Посмотрим, что будет в итоге. Я не знаю, с кем играют другие команды. Возможно ли, что «Арсенал» и «Сити» проиграют две игры? Маловероятно, но возможно. Возможно ли, что «Ливерпуль» выиграет четыре матча? Да, мы делали это раньше, это тоже возможно. Так что я не сбрасываю такой вариант со счетов», — цитирует Клоппа Eurosport.