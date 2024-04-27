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Англия
27 апреля 2024, 13:22 |
184
0

Юрген Клопп не верит в чемпионство Ливерпуля

Наставник считает маловероятным, что Арсенал и Манчестер Сити могут потерять очки

27 апреля 2024, 13:22 |
184
0
Юрген Клопп не верит в чемпионство Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не верит в чемпионство своей команды в этом сезоне АПЛ.

«Верю ли я в чемпионство? Нет, потому что такова таблица, и сложившаяся ситуация этого не позволяет. Но это не проблема.

Посмотрим, что будет в итоге. Я не знаю, с кем играют другие команды. Возможно ли, что «Арсенал» и «Сити» проиграют две игры? Маловероятно, но возможно. Возможно ли, что «Ливерпуль» выиграет четыре матча? Да, мы делали это раньше, это тоже возможно. Так что я не сбрасываю такой вариант со счетов», — цитирует Клоппа Eurosport.

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Юрген Клопп Ливерпуль Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Вишневський Источник: Goal.com
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