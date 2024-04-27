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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:23
817
0

Матч Днепр-1 – Динамо прерван на 14-й минуте

В Днепре воздушная тревога, поединок проходит на «Днепр-Арене»

27 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:23
817
0
Матч Днепр-1 – Динамо прерван на 14-й минуте
ФК Днепр-1

27 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».

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Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

На 14-й минуте игра была прервана. В Днепре объявлена воздушная тревога.

Счет в поединке 0:0. Коллективы отправились в подтрибунное помещение.

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Днепр-1 Динамо Киев Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу воздушная тревога
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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