Украина. Премьер лига27 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:23
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Матч Днепр-1 – Динамо прерван на 14-й минуте
В Днепре воздушная тревога, поединок проходит на «Днепр-Арене»
27 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:23
817
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27 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».
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Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
На 14-й минуте игра была прервана. В Днепре объявлена воздушная тревога.
Счет в поединке 0:0. Коллективы отправились в подтрибунное помещение.
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