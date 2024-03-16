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Чемпионат Украины
Металлист 1925
16.03.2024 13:00 – FT 1 : 4
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 15:02 | Обновлено 16 марта 2024, 15:16
1323
13

Все решилось за тайм. Рух разобрался с Металлистом 1925 в Киеве

Команда Виктора Скрипника провалила первую половину игры, поэтому соперники отгрузили ей много голов

16 марта 2024, 15:02 | Обновлено 16 марта 2024, 15:16
1323
13
Все решилось за тайм. Рух разобрался с Металлистом 1925 в Киеве
УПЛ

После ничьей в прошлом туре из ЛНЗ главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник в стартовом составе своих подопечных сделал лишь одну кадровую перестановку: вместо Борячука в нападении действовал Юсов. В составе «Руха» Виталий Пономарев после победы над «Днепром-1» вместо Притулы и травмированного Климчука задействовал Таллеса и Карабина. В итоге Пидгурский провел свой первый матч в статусе капитана «желто-черных».

Оба соперника активно начали игру, в дебюте которой Сыч после паса Карабина попал в штангу, но ассистент арбитра зафиксировал положение вне игры у нападающего «Руха». Хозяева поля могли первыми открыть счет, когда после розыгрыша углового пробивал головой Имереков, Гармаш пытался головой замкнуть этот удар, но с близкого расстояния пробил выше ворот. Гости провели быструю контратаку правым флангом, которая завершилась нарушением правил Фарины против Квасницы и арбитр указал на «точку». Плюман впервые в УПЛ (в 14-й игре) исполнял пенальти и сумел его реализовать.

Не успели подопечные Виктора Скрипника оправиться от такого развития событий, как пропустили второй гол. Пастух сделал точную передачу на выход Квасницы, который хладнокровно пробросил мяч мимо вратаря в пустые ворота. Игра некоторое время шла на подступах к воротам, пока гости не забили еще два гола. Сначала Пидгурский с центральной линии поля совершил рейд по прямой к воротам и пробил низом мимо вратаря. А через две минуты Плюман после передачи Квасницы спокойно пробил в ближний угол, став автором первого дубля легионера из Гваделупы в УПЛ.

В начале второго тайма произошел один из ключевых моментов игры. Защитник Роман в падении грубо сыграл против Проценка и увидел перед собой уже вторую красную карточку в украинских чемпионатах. Игроки «Металлиста 1925» могли быстро воспользоваться численным преимуществом, но Ари Моура после паса Юрченко пробил мимо ворот.

Активно вошел в игру Борячук, который дальним ударом мог забить гол в ворота своей бывшей команды, но Ледвий в броске ликвидировал угрозу. Хозяева поля продолжали владеть мячом и пытались изменить счет игры. И давление на ворота гостей завершилось попаданием мяча в ворота. После суматохи в штрафной «Руха» самым ловким на добивании оказался Русин, который в свое время тоже выступал за львовскую команду, но арбитр этот гол не засчитал.

И все же харьковская команда к концу матча сумела забить гол. После передачи Жичикова точно пробил Имереков, забив свой 10-й гол в УПЛ, в том числе первый в составе «Металлиста 1925». Арбитр добавил 9 (!) компенсированных минут, однако больше голов в этом интересном поединке не было.

В итоге «Рух» одержал первую в УПЛ крупную победу над «Металлистом 1925». Завершилась ничейная серия «Металлиста 1925» во встречах с «Рухом», которая длилась три игры. Беспроигрышная гостевая клубная рекордная серия руховцев в чемпионате продолжается 5 матчей: три победы подряд и две ничьи. Харьковская же команда увеличила два своих клубных рекордных сериала: безвыигрышный – до 9-ти игр (ничья и 8 поражений) и пропускной – до 14-ти игр (34 гола).

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Металлист 1925» (замены): Мозиль – 6,0, Борячук – 6,5, Русин – 6,5, Жичиков – б/о, Фримпонг – б/о.

«Рух» (замены): Лях – 6,0, Холод – 6,0, Рунич – 6,0, Теслюк – б/о, Федор – б/о.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Металлист 1925» – «Рух» - 1:4

Голы: Имереков, 84 – Плюман, 18 (пен.), 36, Пастух, 20, Пидгурский, 34

Предупреждения: Червак, 90, Мозиль, 90+1 – Пидгурский, 29

Удаление: Роман, 50 (грубый фол)

«Металлист 1925»: Проценко (Мозиль, 52) – Фарина, Червак, Имереков, Капинус (Жичиков, 81) – Юрченко – Габелок, Ари (Русин, 58) – Гармаш – Бычек (Борячук, 58), Юсов (Фримпонг, 81).

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч – Таллес (Лях, 51), Пидгурский (Холод, 60), Пастух – Плюман (Рунич, 60), Карабин (Теслюк, 90+4), Квасница (Федор, 90+3).

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 7 (4) – 11 (6)
Угловые: 7 – 6
Оффсайды: 1 – 2.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 13
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Kivals_grozny
В любом случае, надежд на Скрипника возлагалось не мало, а результаты команды под его руководством пока, увы, не впечатляют, от слова "СОВСЕМ"
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+3
Gargantua
1925 как команду собрал Кривенцов.
потом после отставки Кривенцова они какое то время катились по инерции, а Скрипник пришел уже на развалины.
Сейчас он пробует поставить совсем новую схему но по факту доломал и то, что было.
Скрипнику нужно время, но тут это может закончиться просто банальным вылетом.
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+3
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BekXan
Може після Металіста 1925 керівники клубів вже нарешті зрозуміють хто такий Скрипник.....
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+1
u6464u
після 1924  карьєра цього коуча може бути поставлена на тривалу паузу.
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0
ErichMariaШевченко
Видим что Рух сильней чем Динамо.
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0
_Tor91nado24rly_
Заброда, вибачте, хотів вітання К. Монзуль передати, але не вийшло, бо м'яч попав трохи вище, ніж слід?
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-2
Mr Voevudskiy
Физрук и его ромб не фурычит. Снова)
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-4
_Tor91nado24rly_
На біса суддя намагався дискредитувати ФК "Металіст 1925" (Харків), намагаючись призначити вигаданий пенальті?
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-4
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