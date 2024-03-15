В субботу, 16 марта, «Рух» в матче 21-го тура УПЛ на «Арене Левый берег» в статусе гостей встретится с харьковским «Металлистом 1925», который при Викторе Скрипнике еще не побеждал.

Металлист 1925

В прошлом туре «Металлист 1925» на своем поле сыграл вничью с ЛНЗ и находится на тринадцатом месте в турнирной таблице, то есть в зоне переходных игр с клубами Первой лиги.

К новому противостоянию «Металлист 1925» подошел с клубными рекордными сериалами. Безвыигрышная серия харьковского клуба в чемпионате длится 8 игр: ничья и семь поражений, а пропускная – 13 игр (30 голов). «Металлист 1925» при Викторе Скрипнике еще не побеждал в чемпионате (два поражения и ничья) и в общем может в 20-й раз сыграть вничью в УПЛ.

Рух

В предыдущем туре «Рух» одержал вторую подряд выездную победу (в этот раз над «Днепром-1») и с хорошим настроением готовится к очередному гостевому поединку. В общем, беспроигрышная клубная рекордная гостевая серия «Руха» в УПЛ продолжается 4 матча (две победы и две ничьи). В предыдущих двух выездных матчах подопечные Виталия Пономарева очков не теряли и до повторения победного клубного гостевого рекорда еще одна игра. Основной защитник «Руха» Виталий Роман может провести 50-й матч в УПЛ.

Вот мнение Виталия Пономарева перед игрой с «Металлистом 1925»: «Виктор Скрипник – качественный специалист, ведь он один из лучших тренеров в украинском футболе и возглавил амбициозную команду, которая ставит перед собой высокие цели. В «Металлисте 1925» хватает сильных игроков. Также команда усилилась зимой, ведь Денис Гармаш и Владлен Юрченко – опытные футболисты, которые помогут харьковчанам стать еще сильнее. «Рух» готовится к сложной игре».

Статистика встреч

«Рух» и «Металлист 1925» в УПЛ провели всего 5 игр. Ничейная серия харьковского и львовского клуба длится 3 игры, а до этого соперники побеждали по одному разу. В матче первого круга текущего чемпионата руховцы на «Арене Львов» завершили матч с «Металлистом 1925» со счетом 1:1. Голы в первом тайме забивали только гости: сначала Ростислав Русин в чужие ворота, а пять минут спустя Максим Жичиков – в свои. А в последний раз «Металлист 1925» в роли хозяев поля в Киеве принимал «Рух» 4 мая прошлого года. Забитых голов тогда не было – ничья 0:0, и по одной красной карточке увидели представители обоих клубов.

Фемида

Арбитром матча назначен Клим Заброда (Сумы), который лишь в этом сезоне дебютировал в УПЛ и провел 4 матча. Ранее «Металлист 1925» при Заброде провел два домашних матча в чемпионате и дважды побеждал. «Рух» при этом арбитре провел одну игру в УПЛ, сыграв в гостях вничью.

Прогноз на противостояние

«Металлист 1925» настроен прервать свой затяжной рекордный безвыигрышный сериал. «Рух» удерживает свою рекордную беспроигрышную гостевую серию. Прогнозируем боевую ничью на «Арене Левый берег».

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Проценко, Капинус, Имереков, Фарина, Ари Моура, Червак, Бычек, Габелок, Юрченко, Гармаш, Борячук.

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Таллес, Пидгурский, Пастух, Плюман, Квасница, Климчук.

16 марта, суббота