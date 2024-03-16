16.03.2024 13:00 – FT 1 : 4
Украина. Премьер лига16 марта 2024, 16:14 |
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Металлист 1925 – Рух – 1:4. Разгромная победа львовян. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 21-го тура УПЛ
16 марта 2024, 16:14 |
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В субботу, 16 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Металлист 1925» и «Рух».
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Игра прошла на стадионе «Левый берег». Львовский клуб одержал убедительную победу со счетом 4:1 и закрепился на пятой позиции в УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Металлист 1925» – «Рух» - 1:4
Голы: Имереков, 84 – Плюман, 18 (пен.), 36, Пастух, 20, Пидгурский, 34
Видеообзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Имереков (Металлист 1925).
50’
Виталий Роман (Рух Львов) получает красную карточку.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Плюман (Рух Львов).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Пидгурский (Рух Львов).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Плюман (Рух Львов).
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