В субботу, 16 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Металлист 1925» и «Рух».

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Игра прошла на стадионе «Левый берег». Львовский клуб одержал убедительную победу со счетом 4:1 и закрепился на пятой позиции в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Металлист 1925» – «Рух» - 1:4

Голы: Имереков, 84 – Плюман, 18 (пен.), 36, Пастух, 20, Пидгурский, 34

Видеообзор матча