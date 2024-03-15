Металлист 1925 – Рух. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 16-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 13:00.
Виктор Скрипник в очередной раз сменил клуб в рамках УПЛ, но его новая команда все так же не побеждает. Если так и будет продолжаться, то уже совсем в скором времени «Металлист 1925» будет бороться не за выход из зоны переходных матчей, а за спасение из зоны вылета. В предстоящей игре у «желто-синих» будет очередной непростой соперник – футболисты Виталия Пономарева вернулись на успешную полосу и уже вновь метят в еврокубки.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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