Голкипер Вереса дебютировал за сборную Молдовы, пропустив курьезный гол

25-летний голкипер ривненского «Вереса» Андрей Кожухарь сыграл свой первый официальный матч в составе национальной сборной Молдовы.

Команда играла в Кишиневе против сборной Эстонии.

На 30-й минуте эстонцы получили право на угловой. После подачи удар головой по воротам Кожухаря нанес Рауно Саппинен, и голкипер с ним справился.

Но проблема была в том, что Андрей Кожухарь потерял линию ворот и поймал «сферу» за ней. После просмотра видеоповтора арбитр засчитал взятие ворот.

Остаток матча Кожухарь отстоял безошибочно, хоть и пропустил три мяча. Надо отметить, что сборная Молдовы с 5-й минуты играла в меньшинстве до 48-й.

Сборная Эстонии одержала победу 3:2.

Видео голов и обзор матча