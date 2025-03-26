Голкипер Вереса дебютировал за сборную Молдовы, пропустив курьезный гол
Андрей Кожухарь допустил одну результативную ошибку
25-летний голкипер ривненского «Вереса» Андрей Кожухарь сыграл свой первый официальный матч в составе национальной сборной Молдовы.
Команда играла в Кишиневе против сборной Эстонии.
На 30-й минуте эстонцы получили право на угловой. После подачи удар головой по воротам Кожухаря нанес Рауно Саппинен, и голкипер с ним справился.
Но проблема была в том, что Андрей Кожухарь потерял линию ворот и поймал «сферу» за ней. После просмотра видеоповтора арбитр засчитал взятие ворот.
Остаток матча Кожухарь отстоял безошибочно, хоть и пропустил три мяча. Надо отметить, что сборная Молдовы с 5-й минуты играла в меньшинстве до 48-й.
Сборная Эстонии одержала победу 3:2.
Видео голов и обзор матча
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