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  4. Голкипер Вереса дебютировал за сборную Молдовы, пропустив курьезный гол
Чемпионат мира
26 марта 2025, 15:30 |
65
0

Голкипер Вереса дебютировал за сборную Молдовы, пропустив курьезный гол

Андрей Кожухарь допустил одну результативную ошибку

26 марта 2025, 15:30 |
65
0
Голкипер Вереса дебютировал за сборную Молдовы, пропустив курьезный гол
ФК Верес

25-летний голкипер ривненского «Вереса» Андрей Кожухарь сыграл свой первый официальный матч в составе национальной сборной Молдовы.

Команда играла в Кишиневе против сборной Эстонии.

На 30-й минуте эстонцы получили право на угловой. После подачи удар головой по воротам Кожухаря нанес Рауно Саппинен, и голкипер с ним справился.

Но проблема была в том, что Андрей Кожухарь потерял линию ворот и поймал «сферу» за ней. После просмотра видеоповтора арбитр засчитал взятие ворот.

Остаток матча Кожухарь отстоял безошибочно, хоть и пропустил три мяча. Надо отметить, что сборная Молдовы с 5-й минуты играла в меньшинстве до 48-й.

Сборная Эстонии одержала победу 3:2.

Видео голов и обзор матча

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Известно, кто рассудит следующие матчи Динамо и Шахтера в УПЛ
Верес Ровно ЧМ-2026 по футболу Андрей Кожухарь сборная Молдовы по футболу сборная Эстонии по футболу дебют
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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