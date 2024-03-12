Источник: бывший тренер Челси и Ювентуса покинет Лацио
Маурицио Сарри проинформировал клуб о своей отставке
Итальянский футбольный специалист Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера римского «Лацио», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 65-летний бывший коуч лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» сообщил руководству «орлов» о своем решении только сегодня.
Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с лета 2021 года. С ним во главе клуб провел 137 матчей и в среднем набирал 1.64 очка за игру.
В этом сезоне Серии А «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 40 зачетных пунктов в 28 турах чемпионата.
🚨🔵 Maurizio Sarri has just resigned as Lazio manager — he has informed the club early this afternoon. pic.twitter.com/ihFH952DY3— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2024
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