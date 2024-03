Источник: бывший тренер Челси и Ювентуса покинет Лацио

Итальянский футбольный специалист Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера римского «Лацио», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 65-летний бывший коуч лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» сообщил руководству «орлов» о своем решении только сегодня.

Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с лета 2021 года. С ним во главе клуб провел 137 матчей и в среднем набирал 1.64 очка за игру.

В этом сезоне Серии А «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 40 зачетных пунктов в 28 турах чемпионата.

🚨🔵 Maurizio Sarri has just resigned as Lazio manager — he has informed the club early this afternoon. pic.twitter.com/ihFH952DY3