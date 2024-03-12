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Италия
12 марта 2024, 18:02 |
422
0

Источник: бывший тренер Челси и Ювентуса покинет Лацио

Маурицио Сарри проинформировал клуб о своей отставке

12 марта 2024, 18:02 |
422
0
Источник: бывший тренер Челси и Ювентуса покинет Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Итальянский футбольный специалист Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера римского «Лацио», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 65-летний бывший коуч лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» сообщил руководству «орлов» о своем решении только сегодня.

Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с лета 2021 года. С ним во главе клуб провел 137 матчей и в среднем набирал 1.64 очка за игру.

В этом сезоне Серии А «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 40 зачетных пунктов в 28 турах чемпионата.

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Маурицио Сарри Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу отставка Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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