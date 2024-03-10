Испания10 марта 2024, 04:38 |
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Осасуна – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 марта в 17:15 поединок 29-го тура испанской Ла Лиги
10 марта 2024, 04:38 |
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В субботу, 16 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Осасуна – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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