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Чемпионат Испании
Осасуна
16.03.2024 17:15 – FT 2 : 4
Реал Мадрид
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Испания
16 марта 2024, 21:11 |
849
1

Осасуна – Реал – 2:4. Убедительная победа Лунина и Ко. Видео голов и обзор

Мадридский «Реал» одержал очередную победу в Ла Лиге

16 марта 2024, 21:11 |
849
1
Осасуна – Реал – 2:4. Убедительная победа Лунина и Ко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Мадридцы победили со счётом 4:2.

В старте «Реала» сегодня вышел Андрей Лунин, который кроме двух пропущенных голов записал на свой счет 2 сейва и 69% точных передач.

Ла Лига. 29-й тур, 16 марта.

Осасуна – Реал – 2:4
Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+1 – Винисиус Жуниор, 4, 64, Карвахаль, 18, Диас, 61.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1, Винисиус 4 мин.

ГОЛ! 1:1, Будимир 7 минут.

ГОЛ! 1:2, Карвахаль 18 мин.

ГОЛ! 1:3, Диас 61 мин.

ГОЛ! 1:4, Винисиус 64 мин.

ГОЛ! 2:4, Винисиус 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Икер Муньос (Осасуна).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Осасуна - Реал
Источник Sport.ua
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Saar
Переконлива!????? 
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