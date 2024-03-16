Осасуна – Реал – 2:4. Убедительная победа Лунина и Ко. Видео голов и обзор
Мадридский «Реал» одержал очередную победу в Ла Лиге
В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Мадридцы победили со счётом 4:2.
В старте «Реала» сегодня вышел Андрей Лунин, который кроме двух пропущенных голов записал на свой счет 2 сейва и 69% точных передач.
Ла Лига. 29-й тур, 16 марта.
Осасуна – Реал – 2:4
Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+1 – Винисиус Жуниор, 4, 64, Карвахаль, 18, Диас, 61.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1, Винисиус 4 мин.
ГОЛ! 1:1, Будимир 7 минут.
ГОЛ! 1:2, Карвахаль 18 мин.
ГОЛ! 1:3, Диас 61 мин.
ГОЛ! 1:4, Винисиус 64 мин.
ГОЛ! 2:4, Винисиус 90+1 мин.
События матча
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