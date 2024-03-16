В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Мадридцы победили со счётом 4:2.

В старте «Реала» сегодня вышел Андрей Лунин, который кроме двух пропущенных голов записал на свой счет 2 сейва и 69% точных передач.

Ла Лига. 29-й тур, 16 марта.

Осасуна – Реал – 2:4

Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+1 – Винисиус Жуниор, 4, 64, Карвахаль, 18, Диас, 61.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1, Винисиус 4 мин.

ГОЛ! 1:1, Будимир 7 минут.

ГОЛ! 1:2, Карвахаль 18 мин.

ГОЛ! 1:3, Диас 61 мин.

ГОЛ! 1:4, Винисиус 64 мин.

ГОЛ! 2:4, Винисиус 90+1 мин.