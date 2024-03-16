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Чемпионат Испании
Осасуна
16.03.2024 17:15 - : -
Реал Мадрид
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Испания
16 марта 2024, 01:16 |
61
0

Осасуна – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует матч с участием топового украинского голкипера

16 марта 2024, 01:16 |
61
0
Осасуна – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

16 марта на «Эль-Садар» пройдет матч 12-го тура Примеры, в котором «Осасуна» встретится с «Реал» (Мадрид). Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Ставки на матч Осасуна – Реал Мадрид

Осасуна

Команда вынуждена констатировать, что все успехи прошлого сезона оказались только приятным, но разовым исключением. Тогда был выход в финал кубка в сочетании с седьмым местом в Примере. Сейчас же все начало не получаться, начиная с квалификации Лиги конференций - там последовал вылет после первого же раунда. В середине января с идентичным счетом 0:2 клуб проиграл в Суперкубке в Саудовской Аравии Барселоне и дома в рамках кубка Испании Реалу Сосьедад. Да и в Примере красные серьезно утратили позиции. Хотя все равно в конце зимы подопечные Ягобы Аррасате заметно ожили там. Но Жирона их в прошлом туре обыграла вполне уверенно и комфортно, 2:0.

Реал (Мадрид)

Клуб все-таки далеко не в оптимальной форме. Чего стоит инфарктное прохождение нестабильного РБ Лейпциг в первом же раунде игр на вылет в Лиге чемпионов. Немцы были не хуже не только дома, но и на выезде, и после 1:0 в Германии пришлось откровенно отбиваться, отстаивая стратегически выгодную ничью. Кроме того, из кубка галактикос вылетели еще зимой. Да и в Примере участились ничьи. И это еще если не вспоминать личные проблемы Анчелотти с законом. С другой стороны, взят Суперкубок, пройдено в четвертьфинал Лиги чемпионов. А в Примере сливочные, при всех осечках уверенно лидируют. Ничего не смогла поделать с грандом и Сельта, безропотно, ничем не отвечая, получив 4 гола в собственные ворота. Кстати, после этого Рафе Бенитесу (экс-тренеру королевского клуба) указали в Виго на дверь.

Статистика личных встреч

У памплонцев при Аррасате получалось довольно часто удерживать ничьи в противостояниях со столичным грандом. Но во всех трех прошлогодних поединках были зафиксированы победы галактикос.

Прогноз

GGBET не ждет подвигов от хозяев в красном. Предлагаем поставить на победу гостей при форе -1 забитый гол (коэффициент - 1,81).

GG.BET
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Осасуна Реал Мадрид Осасуна - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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