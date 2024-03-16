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Чемпионат Испании
Мальорка
16.03.2024 15:00 – FT 1 : 0
Гранада
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Испания
16 марта 2024, 19:21 |
1513
1

Галактикос мчатся за чемпионством. Реал с Луниным одолел Осасуну

Украинский вратарь пропустил в матче два гола

16 марта 2024, 19:21 |
1513
1
Галактикос мчатся за чемпионством. Реал с Луниным одолел Осасуну
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.

В стартовом составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин, для которого этот старт стал уже одиннадцатым подряд.

Открыли счет в матче первыми мадридцы, на 4-й минуте забил Винисиус Жуниор, однако «Осасуна» отыгралась уже через три минуты. После этого «галакитокс» забили в ответ трижды – голы на счету Диаса, Карвахаля и Винисиуса. Хозяева поля сумели провести гол престижа на 90+1 минуте.

«Реал» уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая «Жирону» уже на десять очков, правда, каталонцы свой матч в туре еще не провели.

Ла Лига. 29-й тур, 16 марта.

Осасуна – Реал – 2:4
Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+1 – Винисиус Жуниор, 4, 61, Карвахаль, 18, Диас, 61.

Осасуна: Эррера, Аресо, Унаи Гарсия, Катена (Муньос, 70), Эррандо (Хуан Крус, 79), Мохика, Мойсес Гомес (Рауль Гарсия, 70), Торро, Монкайола, Арнаис (Рубен Гарсия, 69), Будимир (Ибаньес, 70).

Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди (Фран Гарсия, 85), Кроос (Васкес, 77), Вальверде, Камавинга (Начо, 72), Браим Диас (Модрич, 72), Винисиус Жуниор (Гюлер, 85), Родриго.

Мальорка – Гранада – 1:0
Гол: Райльо, 85.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Винисиус Жуниор Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Осасуна - Реал Мальорка Гранада
Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Лунин в сборной №3.
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