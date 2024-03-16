Галактикос мчатся за чемпионством. Реал с Луниным одолел Осасуну
Украинский вратарь пропустил в матче два гола
В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.
В стартовом составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин, для которого этот старт стал уже одиннадцатым подряд.
Открыли счет в матче первыми мадридцы, на 4-й минуте забил Винисиус Жуниор, однако «Осасуна» отыгралась уже через три минуты. После этого «галакитокс» забили в ответ трижды – голы на счету Диаса, Карвахаля и Винисиуса. Хозяева поля сумели провести гол престижа на 90+1 минуте.
«Реал» уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая «Жирону» уже на десять очков, правда, каталонцы свой матч в туре еще не провели.
Ла Лига. 29-й тур, 16 марта.
Осасуна – Реал – 2:4
Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+1 – Винисиус Жуниор, 4, 61, Карвахаль, 18, Диас, 61.
Осасуна: Эррера, Аресо, Унаи Гарсия, Катена (Муньос, 70), Эррандо (Хуан Крус, 79), Мохика, Мойсес Гомес (Рауль Гарсия, 70), Торро, Монкайола, Арнаис (Рубен Гарсия, 69), Будимир (Ибаньес, 70).
Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди (Фран Гарсия, 85), Кроос (Васкес, 77), Вальверде, Камавинга (Начо, 72), Браим Диас (Модрич, 72), Винисиус Жуниор (Гюлер, 85), Родриго.
Мальорка – Гранада – 1:0
Гол: Райльо, 85.
🏁 @Osasuna 2-4 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2024
⚽ 4’ @vinijr
⚽ 7’ Budimir
⚽ 18’ @danicarvajal92
⚽ 61’ @Brahim
⚽ 64’ @ViniJr
⚽ 90’+1’ Iker Muñoz#OsasunaRealMadrid | #Emirates pic.twitter.com/szdHjQeyKs
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маркета сообщила о смерти дедушки
21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024