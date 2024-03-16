16.03.2024 17:15 – 37’ 1 : 2
Испания16 марта 2024, 17:15 | Обновлено 16 марта 2024, 17:16
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Осасуна – Реал Мадрид. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 марта в 17:15 поединок 29-го тура испанской Ла Лиги
16 марта 2024, 17:15 | Обновлено 16 марта 2024, 17:16
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В субботу, 16 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Осасуна – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Осасуна - РеалСмотреть трансляцию
События матча
18’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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