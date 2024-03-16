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Чемпионат Испании
Осасуна
16.03.2024 17:15 – 37 1 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 марта 2024, 17:15 | Обновлено 16 марта 2024, 17:16
970
0

Осасуна – Реал Мадрид. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 17:15 поединок 29-го тура испанской Ла Лиги

16 марта 2024, 17:15 | Обновлено 16 марта 2024, 17:16
970
0
Осасуна – Реал Мадрид. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 16 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Осасуна – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Осасуна - Реал
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События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Осасуна Осасуна - Реал Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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