КОСТЮК: Как выиграла 1-й сет? Извините, пытаюсь придумать ответ, но не знаю

3 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) пробилась в финал турнира WTA 500 в Сан-Диего (США) после того, как обыграла 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу из США.

После завершения встречи украинка коротко прокомментировала свою победу во флеш-интервью на корте:

«Как мне удалось выиграть первый сет? Как я уже говорила, я очень легко проиграла Джессике в предыдущем матче...



Я была разочарована, что все складывалось в том же направлении. Я не была по-настоящему счастлива... Даже не знаю, как я все изменила. Извините, ребята (смеется). Я пытаюсь придумать ответ, но не знаю», – сказала Марта.

В матче за титул в Сан-Диего Костюк сыграет против Кэти Бултер.

