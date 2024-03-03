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  4. КОСТЮК: Как выиграла 1-й сет? Извините, пытаюсь придумать ответ, но не знаю
WTA
03 марта 2024, 06:12 | Обновлено 03 марта 2024, 06:15
226
0

КОСТЮК: Как выиграла 1-й сет? Извините, пытаюсь придумать ответ, но не знаю

Марта коротко прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в Сан-Диего

03 марта 2024, 06:12 | Обновлено 03 марта 2024, 06:15
226
0
КОСТЮК: Как выиграла 1-й сет? Извините, пытаюсь придумать ответ, но не знаю
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Джесси Пегула

3 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) пробилась в финал турнира WTA 500 в Сан-Диего (США) после того, как обыграла 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу из США.

После завершения встречи украинка коротко прокомментировала свою победу во флеш-интервью на корте:

«Как мне удалось выиграть первый сет? Как я уже говорила, я очень легко проиграла Джессике в предыдущем матче...

Я была разочарована, что все складывалось в том же направлении. Я не была по-настоящему счастлива... Даже не знаю, как я все изменила. Извините, ребята (смеется). Я пытаюсь придумать ответ, но не знаю», – сказала Марта.

В матче за титул в Сан-Диего Костюк сыграет против Кэти Бултер.

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Марта Костюк Джессика Пегула WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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