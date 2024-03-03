КОСТЮК: Как выиграла 1-й сет? Извините, пытаюсь придумать ответ, но не знаю
Марта коротко прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в Сан-Диего
3 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) пробилась в финал турнира WTA 500 в Сан-Диего (США) после того, как обыграла 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу из США.
После завершения встречи украинка коротко прокомментировала свою победу во флеш-интервью на корте:
«Как мне удалось выиграть первый сет? Как я уже говорила, я очень легко проиграла Джессике в предыдущем матче...
Я была разочарована, что все складывалось в том же направлении. Я не была по-настоящему счастлива... Даже не знаю, как я все изменила. Извините, ребята (смеется). Я пытаюсь придумать ответ, но не знаю», – сказала Марта.
В матче за титул в Сан-Диего Костюк сыграет против Кэти Бултер.
Marta Kostyuk after coming back from 1-5 in set 1 to beat Pegula in San Diego;— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 3, 2024
“As I said before I lost to Jess in the previous match very easy.. I was disappointed it was going in the same direction. I wasn’t really happy… I don’t even know how I turned this around. Sorry guys… pic.twitter.com/V2keDoDZYK
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