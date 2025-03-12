Элина СВИТОЛИНА: «Мне очень помогла работа с психологом»

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Джессикой Пегулой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

– Элина, сегодня пришлось столкнуться со многими сложностями. Насколько вы довольны победой?

– Да, матч был далеко не простым: погодные условия, дождь, постоянные остановки и перерывы. Думаю, раз десять пришлось разогреваться заново. Но в таких ситуациях все находятся в одинаковых условиях, так что нужно просто адаптироваться и играть дальше. В целом, довольна своим выступлением.

– Насколько приятно показывать такую хорошую форму на крупных турнирах – в Австралии и здесь – после операции на стопе? Были ли сомнения, что восстановление может оказаться сложнее, чем ожидалось?

– Думаю, и так было достаточно сложно, ведь стопа – это то, что мы используем каждый день. Я долгое время испытывала боль, месяцами вообще не могла нормально наступать на ногу, и она сильно отекала. Это был действительно болезненный и непростой опыт.

Конечно, возвращение на корт сопровождалось дискомфортом. Поэтому перед тем, как снова начать тренировки, я старалась сделать упор на физическую подготовку в зале, чтобы укрепить мышцы и быть уверенной в своей форме. Думаю, мы с командой проделали отличную работу, чтобы подготовиться так, чтобы чувствовать себя уверенно и показывать качественный теннис на турнирах.

– После вашего прошлого матча вы опубликовали пост в соцсетях, где от всего сердца поблагодарили своих друзей из США за поддержку. Это был ваш личный опыт общения с американцами, или вы также имели в виду встречу Президента Украины с Дональдом Трампом в Овальном кабинете и его заявление о том, что Украина должна быть более благодарной?

– Нет, это основано исключительно на моем личном опыте. После той встречи в Овальном кабинете я получила множество сообщений поддержки от американцев, и когда приехала на этот турнир, многие люди здесь проявили тепло и солидарность, выражая поддержку Украине и украинцам, которые сейчас находятся дома.

Так что это сугубо личные впечатления. Кроме того, меня действительно поразила невероятная поддержка, учитывая, что я сыграла три матча подряд против американок. Это особенные моменты, и для меня очень ценно чувствовать такую поддержку, особенно зная, какой стресс сейчас испытывают все украинцы.

– Раз уж мы затронули эту тему, вы упомянули стресс. Сейчас, пожалуй, одно из самых сложных времен, хотя ситуация была напряженной всегда. Как вам удается переключаться, или, может быть, тв вообще не можете отвлечься? Насколько сильно мысли о происходящем влияют на вашу игру? Как вам удается показывать такой потрясающий теннис, несмотря на все это? Какой у вас распорядок?

– Мы все живые люди, и ко многому привыкаем. Война длится уже более трех лет, и сейчас я стараюсь четко разделять время: когда я читаю новости, когда тренируюсь, когда восстанавливаюсь. Конечно, я проверяю новости каждый день, несколько раз в день, особенно сейчас, когда много тревожных сообщений.

Но есть время для этого, и есть время для тенниса. Есть время для тренировок, восстановления и моментов, когда нужно полностью отключиться. Большую роль играет время с семьей – здесь со мной моя дочь, здесь Гаэль, и это помогает отвлечься.

Но такие моменты – это всего лишь несколько часов, которые я стараюсь использовать максимально. Это дает мне свежесть, энергию, которая мне нужна, чтобы выступать на высоком уровне. Потому что я чувствую, что должна хорошо играть – ради своей страны. Для меня важно видеть украинский флаг на корте, видеть победный знак рядом с моей страной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

– С вашей бабушкой все в порядке?

– Она, как и все, каждый день живет в условиях войны. Это огромный стресс для всей моей семьи. Мои родители стараются как можно чаще приезжать к ней и ко всей семье, которая остается в Одессе. Когда у меня появляется небольшое окно в расписании, я тоже еду в Украину, чтобы проведать бабушку и заняться работой моего фонда.

– В такие дни, как сегодня, когда матчи прерываются, но при этом вы продолжаете следить за новостями и заботиться о ребенке, насколько сложно возвращаться в теннисный ритм?

– Я действительно стараюсь четко разграничивать все, что происходит. Как я уже сказала, есть время для семьи, есть время, когда я могу читать новости, когда разговариваю с родными в Украине.

Я прекрасно понимаю, что новости оттуда редко бывают хорошими. Уже очень долгое время мы слышим только плохие новости. Поэтому мне важно разделять эти вещи. Когда приходит время готовиться к матчу, я стараюсь максимально сосредоточиться на теннисе, думать о тактике, о том, что мне нужно делать на корте.

Мне очень помогла работа с психологом. Она научила меня правильно расставлять приоритеты и понимать, что важно именно в данный момент. Это действительно сильно мне помогает.

– Вопрос про ваши очки. Я заметил, что вы носите их вечером, когда работаете. Вы играешь в линзах? И снимаете их сразу после матча, чтобы дать глазам отдохнуть?

– Нет, я не играю в линзах. Зрение у меня пока еще хорошее, но очки помогают защитить глаза, дают небольшую коррекцию. Просто нужно беречь глаза от яркого света. Вот и все.

– Вдохновила ли вас победа Мэдисон Кис? Конечно, у вас разные стили игры, но в каком-то смысле вы похожи: обе долго стучались в двери мейджоров, обе развивались и вносили изменения в свою игру. Когда вы увидели, как она выиграла первый Grand Slam, не подумали ли: «Да, это возможно»?

– Да, Мэдисон проделала потрясающую работу, завоевав титул на Australian Open. Это по-настоящему особенный момент для нее. Я думаю, она могла выиграть мейджор и раньше, потому что у нее мощная игра, и она всегда была в борьбе на больших турнирах.

Ее победа полностью заслужена, и для меня это еще одно напоминание, что нужно продолжать работать, искать свои шансы и быть готовой воспользоваться моментом. Она показала невероятный теннис, и это прекрасный пример того, что если усердно работать и находиться в нужном месте в нужное время, ты можешь завоевать этот трофей.