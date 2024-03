Демон закрыл Бога! Де Минаур впервые за 12 матчей выиграл у Циципаса

9-й номер рейтинга АТР Алекс де Минаур из Австралии пробился в полуфинал хардового турнира АТР 500 в Акапулько (Мексика).

В четвертьфинале соревнований австралиец выиграл у Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 12) за 2 часа и 10 минут.

АТР 500 Акапулько. Хард. 1/4 финала

Алекс де Минаур (Австралия) [3] – Стефанос Циципас (Греция) [5] – 1:6, 6:3, 6:3

Это была 13-я встреча между «Демоном» и «греческим Богом». Начиная с 2017 года, Алекс проиграл 12 очных поединков греку! Это его первая победа в личках.

В полуфинале турнира в Мексике де Минаур сыграет против Джека Дрейпера.

Отметим, что Алекс является действующим победителем 500-тысячника в Акапулько.

