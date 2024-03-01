Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Демон закрыл Бога! Де Минаур впервые за 12 матчей выиграл у Циципаса
ATP
01 марта 2024, 04:28 |
78
0

Демон закрыл Бога! Де Минаур впервые за 12 матчей выиграл у Циципаса

Алекс в трех сетах обыграл Стефаноса в четвертьфинале турнира АТР 500 в Акапулько

01 марта 2024, 04:28 |
78
0
Демон закрыл Бога! Де Минаур впервые за 12 матчей выиграл у Циципаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

9-й номер рейтинга АТР Алекс де Минаур из Австралии пробился в полуфинал хардового турнира АТР 500 в Акапулько (Мексика).

В четвертьфинале соревнований австралиец выиграл у Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 12) за 2 часа и 10 минут.

АТР 500 Акапулько. Хард. 1/4 финала

Алекс де Минаур (Австралия) [3] – Стефанос Циципас (Греция) [5] – 1:6, 6:3, 6:3

Это была 13-я встреча между «Демоном» и «греческим Богом». Начиная с 2017 года, Алекс проиграл 12 очных поединков греку! Это его первая победа в личках.

В полуфинале турнира в Мексике де Минаур сыграет против Джека Дрейпера.

Отметим, что Алекс является действующим победителем 500-тысячника в Акапулько.

По теме:
Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян обновили рекорды, Меншик дебютировал в топ-100
Аут триумфатор. На турнире АТР 250 в Мексике определились финалисты
Болезнь Костюк, травма Цуренко, титулы Свентек и Синнера, где тот Карлитос?
Алекс де Минаур Стефанос Циципас ATP Акапулько
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Футбол | 29 февраля 2024, 06:10 17
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок

Речь идет про Александра Тымчика, который может заменить Яна Коуту

Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Футбол | 29 февраля 2024, 15:55 10
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?

«Ньюкасл» может купить украинца, если тот решит покинуть «Реал»

Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Теннис | 29.02.2024, 17:34
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Биатлон | 29.02.2024, 11:45
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
ФОТО. На уровне Роналду. Довбик показал свою форму после тренировки
Футбол | 29.02.2024, 22:01
ФОТО. На уровне Роналду. Довбик показал свою форму после тренировки
ФОТО. На уровне Роналду. Довбик показал свою форму после тренировки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
29.02.2024, 09:48 3
Бокс
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
28.02.2024, 10:26 18
Футбол
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
28.02.2024, 20:46
Биатлон
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 23
Футбол
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
29.02.2024, 11:29 10
Футбол
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
29.02.2024, 20:13 139
Футбол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
29.02.2024, 07:05 1
Футбол
Золотая бутса. Лидер Кейн. Довбик в топ-20. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Золотая бутса. Лидер Кейн. Довбик в топ-20. На каком месте Холанд и Мбаппе?
28.02.2024, 05:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем