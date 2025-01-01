WTA01 января 2025, 00:18 |
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Великобритания – Австралия. Бултер vs де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2025 1 января в 08:30
01 января 2025, 00:18 |
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1 января продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В поединке группы F Великобритания встретится с Австралия. Ориентировочное время начала первой игры – 08:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа F, Сидней. 1 января
08:30. Великобритания – Австралия
- Кэти Бултер – Оливия Гадеки
- Билли Харрис – Алекс де Минаур
- Кэти Бултер / Чарльз Брум – Эллен Перес / Мэттью Эбден
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