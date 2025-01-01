Великобритания – Австралия. Бултер vs де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE

1 января продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы F Великобритания встретится с Австралия. Ориентировочное время начала первой игры – 08:30 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа F, Сидней. 1 января

08:30. Великобритания – Австралия

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей