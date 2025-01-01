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  4. Великобритания – Австралия. Бултер vs де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
01 января 2025, 00:18 |
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Великобритания – Австралия. Бултер vs де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2025 1 января в 08:30

01 января 2025, 00:18 |
8
0
Великобритания – Австралия. Бултер vs де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур и Кэти Бултер

1 января продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы F Великобритания встретится с Австралия. Ориентировочное время начала первой игры – 08:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа F, Сидней. 1 января

08:30. Великобритания – Австралия

  • Кэти Бултер – Оливия Гадеки
  • Билли Харрис – Алекс де Минаур
  • Кэти Бултер / Чарльз Брум – Эллен Перес / Мэттью Эбден
📺 Видеотрансляция

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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