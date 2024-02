ВИДЕО. Очередной отказ. Азаренко снялась с матча против Рыбакиной в Дубае

20 февраля Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 4) вышла в 3-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) после того, как Виктория Азаренко (WTА 27) снялась с их очного поединка.

В 1/16 финала Елена и Виктория сыграли 2 сета. Затем Азаренко отказалась продолжать встречу из-за травмы ноги.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Виктория Азаренко – Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – 6:4, 2:6, RET., Азаренко

Это была третья встрече теннисисток, счет 3:0 в пользу Рыбакиной.

Отказ Азаренко далеко не первый на этом тысячнике, по первый во время матча. 20 февраля на корт не вышла Анастасия Павлюченкова против Людмилы Самсоновой в 1/16 финала, а до старта турнира снялись Леся Цуренко, Марта Костюк и Онс Жабер.

В 1/8 финала соревнований на кортах ОАЭ Рыбакина сыграет против Магдалены Френх (Польша, WTA 53).

Get well soon, @vika7 🤕



Elena Rybakina advances to the Round of 16 in Dubai as Azarenka is forced to retire through injury.#DDFTennis pic.twitter.com/hZmbKEuho3