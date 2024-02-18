WTA18 февраля 2024, 12:51 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:57
1033
2
Цуренко снялась с турнира в Дубае. Известна причина
Украинка отказалась от выступлений в ОАЭ
18 февраля 2024, 12:51 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:57
1033
2
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) не примет участие в турнире WTA 1000 в Дубае.
Сегодня, 18 февраля, Цуренко должна была встретиться в первом круге соревнований с Элизе Мертенс. Причиной отказала Леси от игр стала травма локтя.
Как известно, ранее из-за локтя Цуренко не смогла продолжить свои выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, где она дошла до третьего круга.
Лесю в основной сетке турнира в Дубаи заменит Элизабетта Коччаретто.
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Такими темпами Леська скоро вилетить у сотню.
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