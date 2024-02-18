Цуренко снялась с турнира в Дубае. Известна причина

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) не примет участие в турнире WTA 1000 в Дубае.

Сегодня, 18 февраля, Цуренко должна была встретиться в первом круге соревнований с Элизе Мертенс. Причиной отказала Леси от игр стала травма локтя.

Как известно, ранее из-за локтя Цуренко не смогла продолжить свои выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, где она дошла до третьего круга.

Лесю в основной сетке турнира в Дубаи заменит Элизабетта Коччаретто.