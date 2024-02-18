Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Минус две украинки до старта турнира. Костюк снялась с соревнований в Дубае
WTA
18 февраля 2024, 17:05 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:06
1507
6

Минус две украинки до старта турнира. Костюк снялась с соревнований в Дубае

Марта не выйдет на корт на матч 1/32 финала WTA 1000 в ОАЭ против Дарьи Касаткиной

18 февраля 2024, 17:05 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:06
1507
6
Минус две украинки до старта турнира. Костюк снялась с соревнований в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) снялась с хардового турнира WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ).

В понедельник, 19 февраля, в 1/32 финала украинка должна была сыграть против Дарьи Касаткиной (WTA 13), которая выступает в «нейтральном» статусе, однако матч не состоится.

Неделей ранее Костюк не сумела продолжить поединок второго раунда соревнований WTA 1000 в Дохе против Анастасии Павлюченковой из-за болезни.

Костюк в основной сетки заменит лаки-лузер Лючия Бронцетти, которая и сыграет против Касаткиной.

Отметим, что ранее с тысячника в Дубае снялась еще одна украинка Леся Цуренко из-за травмы локтя. Таки образом, из пяти украинок, которые были заявлены изначально на соревнования в ОАЭ, сыграют только три: Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Кроме того, Свитолина и Калинина проведут очный поединок в 1-м раунде, поэтому в 1/16 финала можно будет увидеть максимум двух представительницей Украины.

По теме:
Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде в Дубае
Киченок / Остапенко – Рус / Ван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Турции от рака умер футболист. Ему было 29 лет
Марта Костюк Дарья Касаткина WTA Дубай болезнь
Источник WTA
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
Футбол | 17 февраля 2024, 17:31 1
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»

Джеко оценил битву в плей-офф за выход на Евро-2024

Почеттино высказался о матче с Ман Сити, в котором Мудрик остался в запасе
Футбол | 17 февраля 2024, 22:18 1
Почеттино высказался о матче с Ман Сити, в котором Мудрик остался в запасе
Почеттино высказался о матче с Ман Сити, в котором Мудрик остался в запасе

«Челси» сыграл вничью против чемпиона АПЛ

ЧМ-2024. Дмитренко – 27-я в масс-старте, золото Бреза-Буше
Биатлон | 18.02.2024, 15:56
ЧМ-2024. Дмитренко – 27-я в масс-старте, золото Бреза-Буше
ЧМ-2024. Дмитренко – 27-я в масс-старте, золото Бреза-Буше
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Футбол | 17.02.2024, 19:05
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Громкая сенсация. Алькарас проиграл чилийцу, которого отстраняли от тенниса
Теннис | 18.02.2024, 01:05
Громкая сенсация. Алькарас проиграл чилийцу, которого отстраняли от тенниса
Громкая сенсация. Алькарас проиграл чилийцу, которого отстраняли от тенниса
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan456
Сподіваюся, що неочікуваних зняттів від українських спортсменок уже досить. А то так без жодної представниці залишимося.
Ответить
0
Jeka23
І хтось з нашого дербі, при умові, що пройде німкеню, попадає на ІГУ!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Андрей Залищук
я так розумію по причині хвороби, затяжна якась болячка, тиждень вже...короче вся надія на Ельку ну і сенсацію від Даяни чекаємо
Ответить
0
introvert
Ось цього я й боявся.  Якщо хвороба серйозно вдарила по організму (корона?), то дійсно не варто поспішати з поверненням, поки стан здоров`я не нормалізується. Хоча дуже-дуже шкода, подобалася мені гра і психологічне налаштування Марти в Австралії, а тепер доведеться набирати форму заново((
Одужуй, Марта, і повертайся сильнішою, ніж була!
Ответить
-1
Mr Voevudskiy
Ох и спортсмен_очки)
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
17.02.2024, 16:10 4
Бокс
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
16.02.2024, 23:59 78
Футбол
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
17.02.2024, 18:30 20
Водные виды
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 4
Футбол
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
17.02.2024, 12:15 51
Футбол
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
17.02.2024, 21:29 78
Футбол
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
17.02.2024, 06:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем