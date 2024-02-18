Минус две украинки до старта турнира. Костюк снялась с соревнований в Дубае
Марта не выйдет на корт на матч 1/32 финала WTA 1000 в ОАЭ против Дарьи Касаткиной
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) снялась с хардового турнира WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ).
В понедельник, 19 февраля, в 1/32 финала украинка должна была сыграть против Дарьи Касаткиной (WTA 13), которая выступает в «нейтральном» статусе, однако матч не состоится.
Неделей ранее Костюк не сумела продолжить поединок второго раунда соревнований WTA 1000 в Дохе против Анастасии Павлюченковой из-за болезни.
Костюк в основной сетки заменит лаки-лузер Лючия Бронцетти, которая и сыграет против Касаткиной.
Отметим, что ранее с тысячника в Дубае снялась еще одна украинка Леся Цуренко из-за травмы локтя. Таки образом, из пяти украинок, которые были заявлены изначально на соревнования в ОАЭ, сыграют только три: Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Кроме того, Свитолина и Калинина проведут очный поединок в 1-м раунде, поэтому в 1/16 финала можно будет увидеть максимум двух представительницей Украины.
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