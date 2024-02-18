Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ

Шестая ракетка мира Онс Жабер (Тунис) отказалась от участия на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

20 февраля Онс должна была сыграть в 1/16 финала против Анны Калинской (WTA 40), которая выступает в «нейтральном» статусе, однако матч не состоится.

Причина снятия Жабер с тысячника в ОАЭ – травма правого колена.

Представительницу Туниса на соревнованиях в Дубае заменит Кристина Букша.

Стоит отметить, что ранее от участия на кортах Дубая отказались две украинки: Леся Цуренко (травма локтя) и Марта Костюк (болезнь).