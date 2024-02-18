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  4. Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
WTA
18 февраля 2024, 18:56 |
944
0

Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ

Онс Жабер пропустит соревнований в Дубае из-за травмы правого колена

18 февраля 2024, 18:56 |
944
0
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Шестая ракетка мира Онс Жабер (Тунис) отказалась от участия на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

20 февраля Онс должна была сыграть в 1/16 финала против Анны Калинской (WTA 40), которая выступает в «нейтральном» статусе, однако матч не состоится.

Причина снятия Жабер с тысячника в ОАЭ – травма правого колена.

Представительницу Туниса на соревнованиях в Дубае заменит Кристина Букша.

Стоит отметить, что ранее от участия на кортах Дубая отказались две украинки: Леся Цуренко (травма локтя) и Марта Костюк (болезнь).

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Онс Жабер травма травма колена WTA Дубай Анна Калинская Кристина Букша
Источник Sport.ua
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