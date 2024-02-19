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  4. СВИТОЛИНА – после победы над Калининой: «Не хотела играть третий сет»
WTA
19 февраля 2024, 19:10 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:46
1378
0

СВИТОЛИНА – после победы над Калининой: «Не хотела играть третий сет»

Элина выиграла у Ангелины на старте тысячника в Дубае

19 февраля 2024, 19:10 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:46
1378
0
СВИТОЛИНА – после победы над Калининой: «Не хотела играть третий сет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 20) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В 1-м раунде тысячника Элина в двух сетах обыграла Ангелину Калинину (Украина, WTA 32) со счетом 6:3, 7:6.

После завершения встречи во флеш-интервью на корте Свитолина поделилась первыми эмоциями:

«Всегда сложно играть против того, кто из той же страны. Я просто очень счастлива, что завершила матч в двух сетах, потому что, если честно, я не хотела играть третий.

У меня так много хороших воспоминаний с этого турнира. Выигранный титул, первый реально крупный трофей, впервые попала в топ-10 после этого турнира. Это были действительно особенные моменты.

Поэтому я действительно очень счастлива вернуться на этот корт снова и победить», – сказала Элина.

В следующем раунде соревнований в ОАЭ Свитолина сыграет против Татьяны Марии.

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Элина Свитолина Ангелина Калинина WTA Дубай
Источник Sport.ua
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