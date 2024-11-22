ЛУПАШКО: «Лавриненко постоянно подпитывает клуб Карпаты позитивом»

Наставник «Карпат» Владислав Лупашко рассказал, как работает с ассистентом Сергеем Лавриненко:

«Наверное, он нашему тренерскому штабу дает такое понимание. Он полностью счастлив – вот просто во всем. Он просыпается в 7 часов утра, ложится спать [поздно] – он просто сияет, он дает нам понимание, если у кого-то там есть мысли, что-то кого-то беспокоит – он просто дает понимание, насколько здесь классно работать, насколько здесь все отлажены и что здесь в окружении люди, которые хотят действительно что-то построить. Он постоянно подпитывает нам этот позитив.

У него есть жизненное кредо. Я считаю, что это не очень хорошо для человека, потому что многие это не ценят – он хочет всем помочь. Он хочет для всех решить любой вопрос. Сегодня ты хочешь, условно говоря, купить себе телефон. Он будет тебе подсказывать: давай помогу, отвезу тебя, пообщаюсь, может, там кто-то сделает скидку. И ко всему так относится. Кто бы ни подошел, какой бы человек ни обратился, он хочет всем помочь. Такое родительское отношение – это его хорошая черта, а также его слабость, потому что не все люди могут оценить и отблагодарить за это ему».