Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУПАШКО: «Лавриненко постоянно подпитывает клуб Карпаты позитивом»
Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 05:15 | Обновлено 22 ноября 2024, 05:46
281
0

ЛУПАШКО: «Лавриненко постоянно подпитывает клуб Карпаты позитивом»

Наставник львовской команды рассказал о том, как работает с ассистентом

22 ноября 2024, 05:15 | Обновлено 22 ноября 2024, 05:46
281
0
ЛУПАШКО: «Лавриненко постоянно подпитывает клуб Карпаты позитивом»
ФК Карпаты. Олег Лупашко

Наставник «Карпат» Владислав Лупашко рассказал, как работает с ассистентом Сергеем Лавриненко:

«Наверное, он нашему тренерскому штабу дает такое понимание. Он полностью счастлив – вот просто во всем. Он просыпается в 7 часов утра, ложится спать [поздно] – он просто сияет, он дает нам понимание, если у кого-то там есть мысли, что-то кого-то беспокоит – он просто дает понимание, насколько здесь классно работать, насколько здесь все отлажены и что здесь в окружении люди, которые хотят действительно что-то построить. Он постоянно подпитывает нам этот позитив.

У него есть жизненное кредо. Я считаю, что это не очень хорошо для человека, потому что многие это не ценят – он хочет всем помочь. Он хочет для всех решить любой вопрос. Сегодня ты хочешь, условно говоря, купить себе телефон. Он будет тебе подсказывать: давай помогу, отвезу тебя, пообщаюсь, может, там кто-то сделает скидку. И ко всему так относится. Кто бы ни подошел, какой бы человек ни обратился, он хочет всем помочь. Такое родительское отношение – это его хорошая черта, а также его слабость, потому что не все люди могут оценить и отблагодарить за это ему».

По теме:
Шахтер начал продажу билетов на матч УПЛ против Руха
ХОБЛЕНКО: «С Динамо можно играть. Черноморец часто отбирал у них очки»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Левый Берег
Владислав Лупашко Сергей Лавриненко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Русол
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
Футбол | 21 ноября 2024, 20:57 4
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»

Предатель Украины выиграл апелляционный суд в Лозанне

Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Футбол | 21 ноября 2024, 13:41 12
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории

Наибольшее признание получил Майкл Джордан

Твенте (Ж) – Реал Мадрид (Ж) – 2:3. Два мяча после 90-й. Видео голов
Футбол | 21.11.2024, 22:38
Твенте (Ж) – Реал Мадрид (Ж) – 2:3. Два мяча после 90-й. Видео голов
Твенте (Ж) – Реал Мадрид (Ж) – 2:3. Два мяча после 90-й. Видео голов
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
Футбол | 22.11.2024, 05:05
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
«Он не знал, что происходит». В Реале рассказали, как Куртуа помог Лунину
Футбол | 21.11.2024, 11:53
«Он не знал, что происходит». В Реале рассказали, как Куртуа помог Лунину
«Он не знал, что происходит». В Реале рассказали, как Куртуа помог Лунину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
21.11.2024, 00:23
Футбол
ФОТО. Бывшая жена легенды Динамо заставит экс-мужа пожалеть
ФОТО. Бывшая жена легенды Динамо заставит экс-мужа пожалеть
20.11.2024, 04:34 15
Футбол
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
21.11.2024, 00:01 3
Бокс
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
20.11.2024, 08:06 8
Теннис
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
20.11.2024, 07:47 6
Футбол
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
21.11.2024, 08:19 9
Футбол
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
21.11.2024, 00:05 7
Футбол
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
21.11.2024, 09:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем