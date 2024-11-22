Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация ЧМ-2026 в зоне Азии. Турнирная таблица после 6 туров
Чемпионат мира
22 ноября 2024, 05:55 | Обновлено 22 ноября 2024, 06:50
209
0

Квалификация ЧМ-2026 в зоне Азии. Турнирная таблица после 6 туров

Сборная Японии обыграла команду Китая и укрепила лидерство

22 ноября 2024, 05:55 | Обновлено 22 ноября 2024, 06:50
209
0
Квалификация ЧМ-2026 в зоне Азии. Турнирная таблица после 6 туров
Getty Images/Global Images Ukraine

​​Состоялись матчи 5-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Азия имеет 8 пропусков на ЧМ + 1 место в интерконтинентальном плей-офф.

18 команд разделены на 3 группы по 6 команд. Две лучшие команды каждой группы напрямую получат право на участие в ЧМ, а команды, занявшие третье и четвертое места в каждой группе, пройдут в следующий раунд.

Они будут разделены на 2 группы по 3 команды, и победители групп получат право на участие в ЧМ. Команды, занявшие вторые места затем будут соревноваться в плей-офф, чтобы определить представителя от Азии в интерконтинентальном плей-офф.

Сборная Японии обыграла команду Китая (3:1) и укрепила лидерство. Голы у победителей забили Коки Огава (дубль) и Ко Итакура.

Япония набрала 16 очков в 6 матчах и с большим отрывом возглавляет группу C. В группе A впереди Иран (16), а в группе B лидирует Южная Корея (14).

Чемпионат мира 2026 по футболу

Квалификация. Зона Азии

6-й тур, 19 ноября

  • 19.11. 14:00. Индонезия – Саудовская Аравия – 2:0
  • 19.11. 14:00. Китай – Япония – 1:3
  • 19.11. 14:00. Северная Корея – Узбекистан – 0:1
  • 19.11. 16:00. Кыргызстан – Иран – 2:3
  • 19.11. 16:00. Палестина – Южная Корея – 1:1
  • 19.11. 18:00. ОАЭ – Катар – 5:0
  • 19.11. 18:00. Оман – Ирак – 0:1
  • 19.11. 20:15. Бахрейн – Австралия – 2:2
  • 19.11. 20:15. Кувейт – Иордания – 1:1

Турнирная таблица

По теме:
Король ассистов. Месси повторил рекорд голевых передач на уровне сборных
ВИДЕО. Как он не попал? Игрок Колумбии промахнулся с убойной позиции
Бразилия – Уругвай – 1:1. Разошлись миром. Видео голов и обзор матчей
ЧМ-2026 по футболу статистические расклады сборная Японии по футболу сборная Австралии по футболу сборная Узбекистана по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Южной Кореи по футболу сборная Китая по футболу сборная Северной Кореи по футболу сборная Ирана по футболу сборная Кувейта по футболу сборная ОАЭ по футболу сборная Бахрейна по футболу сборная Катара по футболу сборная Палестины по футболу сборная Индонезии по футболу сборная Ирака по футболу сборная Иордании по футболу сборная Кыргызстана по футболу сборная Омана по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола остается, победа Магучих, побег волейболиста, камбек Синнера
Футбол | 22 ноября 2024, 06:00 0
Гвардиола остается, победа Магучих, побег волейболиста, камбек Синнера
Гвардиола остается, победа Магучих, побег волейболиста, камбек Синнера

Главные новости за 21 ноября на Sport.ua

Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 21 ноября 2024, 08:19 9
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира

Александром заинтересовался миланский «Интер»

Неожиданный лидер? Обнародован рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Футбол | 21.11.2024, 23:20
Неожиданный лидер? Обнародован рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Неожиданный лидер? Обнародован рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
Футбол | 21.11.2024, 20:57
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
Теннис | 21.11.2024, 07:32
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
21.11.2024, 08:48 6
Футбол
ФОТО. Жена украинского боксера снялась практически голой. Откровенные кадры
ФОТО. Жена украинского боксера снялась практически голой. Откровенные кадры
20.11.2024, 03:41 4
Бокс
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
21.11.2024, 01:44 5
Бокс
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
21.11.2024, 03:14
Футбол
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
21.11.2024, 13:41 12
Футбол
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
21.11.2024, 00:01 3
Бокс
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
21.11.2024, 00:31 2
Футбол
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем