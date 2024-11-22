Квалификация ЧМ-2026 в зоне Азии. Турнирная таблица после 6 туров

​​Состоялись матчи 5-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.

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Азия имеет 8 пропусков на ЧМ + 1 место в интерконтинентальном плей-офф.

18 команд разделены на 3 группы по 6 команд. Две лучшие команды каждой группы напрямую получат право на участие в ЧМ, а команды, занявшие третье и четвертое места в каждой группе, пройдут в следующий раунд.

Они будут разделены на 2 группы по 3 команды, и победители групп получат право на участие в ЧМ. Команды, занявшие вторые места затем будут соревноваться в плей-офф, чтобы определить представителя от Азии в интерконтинентальном плей-офф.

Сборная Японии обыграла команду Китая (3:1) и укрепила лидерство. Голы у победителей забили Коки Огава (дубль) и Ко Итакура.

Япония набрала 16 очков в 6 матчах и с большим отрывом возглавляет группу C. В группе A впереди Иран (16), а в группе B лидирует Южная Корея (14).

Чемпионат мира 2026 по футболу

Квалификация. Зона Азии

6-й тур, 19 ноября

19.11. 14:00. Индонезия – Саудовская Аравия – 2:0

19.11. 14:00. Китай – Япония – 1:3

19.11. 14:00. Северная Корея – Узбекистан – 0:1

19.11. 16:00. Кыргызстан – Иран – 2:3

19.11. 16:00. Палестина – Южная Корея – 1:1

19.11. 18:00. ОАЭ – Катар – 5:0

19.11. 18:00. Оман – Ирак – 0:1

19.11. 20:15. Бахрейн – Австралия – 2:2

19.11. 20:15. Кувейт – Иордания – 1:1

Турнирная таблица