Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация ЧМ-2026 в Азии. Япония отгрузила 4 мяча и укрепила лидерство
Чемпионат мира
17 ноября 2024, 05:55 | Обновлено 17 ноября 2024, 06:06
91
0

Квалификация ЧМ-2026 в Азии. Япония отгрузила 4 мяча и укрепила лидерство

На ведущих ролях находятся Иран, Южная Корея и Япония

17 ноября 2024, 05:55 | Обновлено 17 ноября 2024, 06:06
91
0
Квалификация ЧМ-2026 в Азии. Япония отгрузила 4 мяча и укрепила лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

​​Состоялись матчи 5-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Азия имеет 8 пропусков на ЧМ + 1 место в интерконтинентальном плей-офф.

18 команд разделены на 3 группы по 6 команд. Две лучшие команды каждой группы напрямую получат право на участие в ЧМ, а команды, занявшие третье и четвертое места в каждой группе, пройдут в следующий раунд.

Они будут разделены на 2 группы по 3 команды, и победители групп получат право на участие в ЧМ. Команды, занявшие вторые места затем будут соревноваться в плей-офф, чтобы определить представителя от Азии в интерконтинентальном плей-офф.

Сборная Японии отгрузила 4 мяча в ворота Иордании (4:0). Голы забили: Джастін Хабнер, 35 (автогол), Такуми Минамино, 40, Хидемаса Морита, 49, Юкинари Сугавара, 69.

Япония набрала 13 очков в 5 матчах и с большим отрывом возглавляет группу C. В группе A впереди Иран (13), а в группе B лидирует Южная Корея (13).

Следующий 6-й тур отбора к ЧМ-2026 в Азии пройдет 19 ноября.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Квалификация. Зона Азии

5-й тур, 14–15 ноября

  • 14.11. 11:10. Австралия – Саудовская Аравия – 0:0
  • 14.11. 14:00. Северная Корея – Иран – 2:3
  • 14.11. 16:00. Бахрейн – Китай – 0:1
  • 14.11. 16:00. Кувейт – Южная Корея – 1:3
  • 14.11. 18:00. Оман – Палестина – 1:0
  • 14.11. 18:15. Ирак – Иордания – 0:0
  • 14.11. 18:15. Катар – Узбекистан – 3:2
  • 14.11. 18:15. ОАЕ – Кыргызстан – 3:0
  • 15.11. 14:00. Индонезия – Япония – 0:4

Турнирные таблицы

По теме:
Конкурент Довбика по Роме выбыл на неопределенный срок
Уругвай – Колумбия – 3:2. Драма последних минут. Видео голов и обзор матча
Перу – Чили – 0:0. Фанаты голов не увидели. Обзор матча
ЧМ-2026 по футболу сборная Японии по футболу статистические расклады сборная Австралии по футболу сборная Узбекистана по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Южной Кореи по футболу сборная Китая по футболу сборная Северной Кореи по футболу сборная Ирана по футболу сборная Кувейта по футболу сборная ОАЭ по футболу сборная Бахрейна по футболу сборная Катара по футболу сборная Палестины по футболу сборная Индонезии по футболу сборная Ирака по футболу сборная Иордании по футболу сборная Кыргызстана по футболу сборная Омана по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Футбол | 16 ноября 2024, 20:57 320
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию

Команда Реброва осталась со смешными шансами на выход в высший дивизион Лиги наций

Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Бокс | 16 ноября 2024, 10:42 0
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола

Культовый боксер проиграл единогласным решением судей

Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 17.11.2024, 07:01
Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Футбол | 17.11.2024, 06:23
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Тайсон проиграл Полу. Легенде больше не стоит выходить в ринг
Бокс | 16.11.2024, 12:36
Тайсон проиграл Полу. Легенде больше не стоит выходить в ринг
Тайсон проиграл Полу. Легенде больше не стоит выходить в ринг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 23:59 6
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
16.11.2024, 05:34 6
Футбол
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 5
Футбол
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
15.11.2024, 10:21 10
Футбол
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
16.11.2024, 07:41
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
16.11.2024, 02:30 1
Бокс
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 4
Футбол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
15.11.2024, 02:39
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем