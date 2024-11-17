Квалификация ЧМ-2026 в Азии. Япония отгрузила 4 мяча и укрепила лидерство

​​Состоялись матчи 5-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.

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Азия имеет 8 пропусков на ЧМ + 1 место в интерконтинентальном плей-офф.

18 команд разделены на 3 группы по 6 команд. Две лучшие команды каждой группы напрямую получат право на участие в ЧМ, а команды, занявшие третье и четвертое места в каждой группе, пройдут в следующий раунд.

Они будут разделены на 2 группы по 3 команды, и победители групп получат право на участие в ЧМ. Команды, занявшие вторые места затем будут соревноваться в плей-офф, чтобы определить представителя от Азии в интерконтинентальном плей-офф.

Сборная Японии отгрузила 4 мяча в ворота Иордании (4:0). Голы забили: Джастін Хабнер, 35 (автогол), Такуми Минамино, 40, Хидемаса Морита, 49, Юкинари Сугавара, 69.

Япония набрала 13 очков в 5 матчах и с большим отрывом возглавляет группу C. В группе A впереди Иран (13), а в группе B лидирует Южная Корея (13).

Следующий 6-й тур отбора к ЧМ-2026 в Азии пройдет 19 ноября.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Квалификация. Зона Азии

5-й тур, 14–15 ноября

14.11. 11:10. Австралия – Саудовская Аравия – 0:0

14.11. 14:00. Северная Корея – Иран – 2:3

14.11. 16:00. Бахрейн – Китай – 0:1

14.11. 16:00. Кувейт – Южная Корея – 1:3

14.11. 18:00. Оман – Палестина – 1:0

14.11. 18:15. Ирак – Иордания – 0:0

14.11. 18:15. Катар – Узбекистан – 3:2

14.11. 18:15. ОАЕ – Кыргызстан – 3:0

15.11. 14:00. Индонезия – Япония – 0:4

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