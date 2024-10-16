Отбор к ЧМ в зоне Азия. Два автогола: большое сражение Японии и Австралии
Состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии
Состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Азия имеет 8 пропусков на ЧМ + 1 место в интерконтинентальном плей-офф.
18 команд разделены на 3 группы по 6 команд. Две лучшие команды каждой группы напрямую получат право на участие в ЧМ, а команды, занявшие третье и четвертое места в каждой группе, пройдут в следующий раунд.
Они будут разделены на 2 группы по 3 команды, и победители групп получат право на участие в ЧМ. Команды, занявшие вторые места затем будут соревноваться в плей-офф, чтобы определить представителя от Азии в интерконтинентальном плей-офф.
В центральном матче игрового дня сборные Японии и Австралии разошлись миром (1:1). Голы забили: Кемерон Берджесс, 76 (автогол) – Шоно Тонигочи, 58 (автогол)
Япония набрала 10 очков в 4 матчах и единолично возглавляет группу C. В группе A впереди Иран и Узбекистан (по 10), а в группе B лидирует Южная Корея (10).
Следующий 4-й тур отбора к ЧМ-2026 в Азии пройдет 15 октября.
Чемпионат мира 2026 по футболу
Квалификация. Зона Азии
4-й тур, 15 октября
- 15.10. 13:35. Япония – Австралия – 1:1
- 15.10. 14:00. Южная Корея – Ирак – 3:2
- 15.10. 15:00. Китай – Индонезия – 2:1
- 15.10. 17:00. Узбекистан – ОАЭ – 1:0
- 15.10. 17:00. Кыргызстан – Северная Корея – 1:0
- 15.10. 19:00. Палестина – Кувейт – 2:2
- 15.10. 19:00. Иордания – Оман – 4:0
- 15.10. 19:00. Иран – Катар – 4:1
- 15.10. 21:00. Саудовская Аравия – Бахрейн – 0:0
Турнирные таблицы
ВИДЕО. Два автогола: большое сражение Японии и Австралии (на YouTube)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Разработчики EA Sports FC добавили специальную карточку Довбика, но вот геймфейс...
На Ближний Восток уехало немало теперь уже бывших звезд европейского футбола…