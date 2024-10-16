Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отбор к ЧМ в зоне Азия. Два автогола: большое сражение Японии и Австралии
Чемпионат мира
16 октября 2024, 23:23 | Обновлено 16 октября 2024, 23:50
83
0

Отбор к ЧМ в зоне Азия. Два автогола: большое сражение Японии и Австралии

Состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии

16 октября 2024, 23:23 | Обновлено 16 октября 2024, 23:50
83
0
Отбор к ЧМ в зоне Азия. Два автогола: большое сражение Японии и Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine

​​Состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Азия имеет 8 пропусков на ЧМ + 1 место в интерконтинентальном плей-офф.

18 команд разделены на 3 группы по 6 команд. Две лучшие команды каждой группы напрямую получат право на участие в ЧМ, а команды, занявшие третье и четвертое места в каждой группе, пройдут в следующий раунд.

Они будут разделены на 2 группы по 3 команды, и победители групп получат право на участие в ЧМ. Команды, занявшие вторые места затем будут соревноваться в плей-офф, чтобы определить представителя от Азии в интерконтинентальном плей-офф.

В центральном матче игрового дня сборные Японии и Австралии разошлись миром (1:1). Голы забили: Кемерон Берджесс, 76 (автогол) – Шоно Тонигочи, 58 (автогол)

Япония набрала 10 очков в 4 матчах и единолично возглавляет группу C. В группе A впереди Иран и Узбекистан (по 10), а в группе B лидирует Южная Корея (10).

Следующий 4-й тур отбора к ЧМ-2026 в Азии пройдет 15 октября.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Квалификация. Зона Азии

4-й тур, 15 октября

  • 15.10. 13:35. Япония – Австралия – 1:1
  • 15.10. 14:00. Южная Корея – Ирак – 3:2
  • 15.10. 15:00. Китай – Индонезия – 2:1
  • 15.10. 17:00. Узбекистан – ОАЭ – 1:0
  • 15.10. 17:00. Кыргызстан – Северная Корея – 1:0
  • 15.10. 19:00. Палестина – Кувейт – 2:2
  • 15.10. 19:00. Иордания – Оман – 4:0
  • 15.10. 19:00. Иран – Катар – 4:1
  • 15.10. 21:00. Саудовская Аравия – Бахрейн – 0:0

Турнирные таблицы

ВИДЕО. Два автогола: большое сражение Японии и Австралии (на YouTube)

По теме:
Кубок африканских наций. Таблицы: кто уже пробился в финальный раунд
Колумбия – Чили – 4:0. Как забил Луис Диас. Видео голов и обзор
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
ЧМ-2026 по футболу сборная Японии по футболу статистические расклады сборная Австралии по футболу сборная Узбекистана по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Южной Кореи по футболу сборная Китая по футболу сборная Северной Кореи по футболу сборная Ирана по футболу сборная Кувейта по футболу сборная ОАЭ по футболу сборная Бахрейна по футболу сборная Катара по футболу сборная Палестины по футболу сборная Индонезии по футболу сборная Ирака по футболу сборная Иордании по футболу сборная Кыргызстана по футболу сборная Омана по футболу автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лучший фифер Украины в шоке от прорисовки лица Довбика. Артем ответил
Киберспорт | 16 октября 2024, 22:34 8
ФОТО. Лучший фифер Украины в шоке от прорисовки лица Довбика. Артем ответил
ФОТО. Лучший фифер Украины в шоке от прорисовки лица Довбика. Артем ответил

Разработчики EA Sports FC добавили специальную карточку Довбика, но вот геймфейс...

10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 16 октября 2024, 14:10 3
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии

На Ближний Восток уехало немало теперь уже бывших звезд европейского футбола…

Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Футбол | 16.10.2024, 11:59
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Защитник Вереса перенес операцию. Сколько времени пропустит?
Футбол | 16.10.2024, 22:23
Защитник Вереса перенес операцию. Сколько времени пропустит?
Защитник Вереса перенес операцию. Сколько времени пропустит?
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Футбол | 16.10.2024, 06:23
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины после гола Довбика
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины после гола Довбика
15.10.2024, 04:26
Футбол
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
15.10.2024, 23:47 5
Футбол
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
15.10.2024, 13:10 3
Футбол
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
15.10.2024, 06:23 3
Футбол
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 4
Бокс
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
15.10.2024, 20:18
Бокс
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
15.10.2024, 14:17 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем