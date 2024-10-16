Отбор к ЧМ в зоне Азия. Два автогола: большое сражение Японии и Австралии

​​Состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.

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Азия имеет 8 пропусков на ЧМ + 1 место в интерконтинентальном плей-офф.

18 команд разделены на 3 группы по 6 команд. Две лучшие команды каждой группы напрямую получат право на участие в ЧМ, а команды, занявшие третье и четвертое места в каждой группе, пройдут в следующий раунд.

Они будут разделены на 2 группы по 3 команды, и победители групп получат право на участие в ЧМ. Команды, занявшие вторые места затем будут соревноваться в плей-офф, чтобы определить представителя от Азии в интерконтинентальном плей-офф.

В центральном матче игрового дня сборные Японии и Австралии разошлись миром (1:1). Голы забили: Кемерон Берджесс, 76 (автогол) – Шоно Тонигочи, 58 (автогол)

Япония набрала 10 очков в 4 матчах и единолично возглавляет группу C. В группе A впереди Иран и Узбекистан (по 10), а в группе B лидирует Южная Корея (10).

Следующий 4-й тур отбора к ЧМ-2026 в Азии пройдет 15 октября.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Квалификация. Зона Азии

4-й тур, 15 октября

15.10. 13:35. Япония – Австралия – 1:1

15.10. 14:00. Южная Корея – Ирак – 3:2

15.10. 15:00. Китай – Индонезия – 2:1

15.10. 17:00. Узбекистан – ОАЭ – 1:0

15.10. 17:00. Кыргызстан – Северная Корея – 1:0

15.10. 19:00. Палестина – Кувейт – 2:2

15.10. 19:00. Иордания – Оман – 4:0

15.10. 19:00. Иран – Катар – 4:1

15.10. 21:00. Саудовская Аравия – Бахрейн – 0:0

Турнирные таблицы

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ВИДЕО. Два автогола: большое сражение Японии и Австралии (на YouTube)