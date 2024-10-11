Отбор ЧМ в Азии. Япония переиграла саудов, победы Австралии и Южной Кореи

​Состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.

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Азия имеет 8 пропусков на ЧМ + 1 место в интерконтинентальном плей-офф.

18 команд разделены на 3 группы по 6 команд. Две лучшие команды каждой группы напрямую получат право на участие в ЧМ, а команды, занявшие третье и четвертое места в каждой группе, пройдут в следующий раунд.

Они будут разделены на 2 группы по 3 команды, и победители групп получат право на участие в ЧМ. Команды, занявшие вторые места затем будут соревноваться в плей-офф, чтобы определить представителя от Азии в интерконтинентальном плей-офф.

В центральном матче игрового дня сборная Япония переиграла команду Саудовской Аравии (2:0). Голы забили Даити Камада (14 мин) и Коки Огава (81 мин).

Япония набрала 9 очков в 3 матчах и единолично возглавляет группу. Также победы одержали Австралия и Южная Корея.

Следующий 4-й тур отбора к ЧМ-2026 в Азии пройдет 15 октября.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Квалификация. Зона Азии

3-й тур, 10 октября

10.10. 12:10. Австралия – Китай – 3:1

10.10. 17:00. Узбекистан – Иран – 0:0

10.10. 17:00. Иордания – Южная Корея – 0:2

10.10. 19:00. Оман – Кувейт – 4:0

10.10. 19:00. ОАЭ – Северная Корея – 1:1

10.10. 19:00. Катар – Кыргызстан – 3:1

10.10. 19:00. Бахрейн – Индонезия – 2:2

10.10. 21:00. Саудовская Аравия – Япония – 0:2

10.10. 21:00. Ирак – Палестина – 1:0

Турнирные таблицы

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