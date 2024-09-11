Кто лидирует в отборе ЧМ в Азии? Турнирные таблицы. Пять мячей от Японии

Состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.

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Азия имеет 8 пропусков на ЧМ + 1 место в интерконтинентальном плей-офф.

18 команд разделены на 3 группы по 6 команд. Две лучшие команды каждой группы напрямую получат право на участие в ЧМ, а команды, занявшие третье и четвертое места в каждой группе, пройдут в следующий раунд. Они будут разделены на 2 группы по 3 команды, и победители групп получат право на участие в ЧМ. Команды, занявшие вторые места затем будут соревноваться в плей-офф, чтобы определить представителя от Азии в интерконтинентальном плей-офф.

Сборная Япония забила 5 мячей в ворота команды Бахрейна (5:0). По два гола забили Аясе Уэда и Хидемаса Морита, еще один мяч – на счету Коки Огавы.

Япония набрала 6 очков в двух матчах и единолично возглавила группу. Также победы одержали Иран, Южная Корея и Саудовская Аравия.

Следующе два тура отбора к ЧМ-2026 в Азии пройдут в октябре.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Квалификация. Зона Азии

2-й тур, 10 сентября

10.09. 15:00. Северная Корея – Катар – 2:2

10.09. 15:00. Китай – Саудовская Аравия – 1:2

10.09. 15:00. Индонезия – Австралия – 0:0

10.09. 17:00. Палестина – Иордания – 1:3

10.09. 17:00. Оман – Южная Корея – 1:3

10.09. 17:00. Кыргызстан – Узбекистан – 2:3

10.09. 19:00. ОАЭ – Иран – 0:1

10.09. 19:00. Бахрейн – Япония – 0:5

10.09. 21:00. Кувейт – Ирак – 0:0

Турнирная таблица