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Чемпионат мира
08 сентября 2024, 16:59 | Обновлено 08 сентября 2024, 17:24
27
0

Квалификация ЧМ в зоне Азии. Турнирные таблицы. Япония забила 7 мячей Китаю

В уик-энд состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира

08 сентября 2024, 16:59 | Обновлено 08 сентября 2024, 17:24
27
0
Квалификация ЧМ в зоне Азии. Турнирные таблицы. Япония забила 7 мячей Китаю
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.

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Азия имеет 8 пропусков на ЧМ + 1 место в интерконтинентальном плей-офф.

18 команд разделены на 3 группы по 6 команд. Две лучшие команды каждой группы напрямую получат право на участие в ЧМ, а команды, занявшие третье и четвертое места в каждой группе, пройдут в следующий раунд. Они будут разделены на 2 группы по 3 команды, и победители групп получат право на участие в ЧМ. Команды, занявшие вторые места затем будут соревноваться в плей-офф, чтобы определить представителя от Азии в интерконтинентальном плей-офф.

Сборная Япония забила 7 мячей в ворота команды Китая (7:0). Голы у японцев забили: Эндо, 12, Каору, 45+2, Минамино, 52, 58, Ито, 77, Маэда, 87, Кубо, 90+5.

С побед начали этот раунд отбора Ирак, Иран, ОАЭ, Узбекистан. Австралия потерпела сенсационно поражение от Бахрейна (0:1). Саудовская Аравия не сумела обыграть Индонезию (1:1), а Южная Корея – Палестину (0:0).

Следующий 2-й тур отбора к ЧМ-2026 в Азии пройдет 10 сентября.

Чемпионат мира 2026 по футболу. Квалификация. Зона Азии

1-й тур, 8 сентября

  • 05.09. 13:10. Австралия – Бахрейн – 0:1
  • 05.09. 13:35. Япония – Китай – 7:0
  • 05.09. 14:00. Южная Корея – Палестина – 0:0
  • 05.09. 17:00. Узбекистан – Северная Корея – 1:0
  • 05.09. 19:00. Катар – ОАЭ – 1:3
  • 05.09. 19:00. Иран – Кыргызстан – 1:0
  • 05.09. 19:00. Ирак – Оман – 1:0
  • 05.09. 21:00. Саудовская Аравия – Индонезия – 1:1
  • 05.09. 21:00. Иордания – Кувейт – 1:1

Турнирные таблицы

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ЧМ-2026 по футболу статистические расклады сборная Японии по футболу сборная Австралии по футболу сборная Северной Кореи по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Южной Кореи по футболу сборная Китая по футболу сборная Сирии по футболу сборная Ирака по футболу сборная Иордании по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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