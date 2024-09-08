Квалификация ЧМ в зоне Азии. Турнирные таблицы. Япония забила 7 мячей Китаю
В уик-энд состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира
Состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.
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Азия имеет 8 пропусков на ЧМ + 1 место в интерконтинентальном плей-офф.
18 команд разделены на 3 группы по 6 команд. Две лучшие команды каждой группы напрямую получат право на участие в ЧМ, а команды, занявшие третье и четвертое места в каждой группе, пройдут в следующий раунд. Они будут разделены на 2 группы по 3 команды, и победители групп получат право на участие в ЧМ. Команды, занявшие вторые места затем будут соревноваться в плей-офф, чтобы определить представителя от Азии в интерконтинентальном плей-офф.
Сборная Япония забила 7 мячей в ворота команды Китая (7:0). Голы у японцев забили: Эндо, 12, Каору, 45+2, Минамино, 52, 58, Ито, 77, Маэда, 87, Кубо, 90+5.
С побед начали этот раунд отбора Ирак, Иран, ОАЭ, Узбекистан. Австралия потерпела сенсационно поражение от Бахрейна (0:1). Саудовская Аравия не сумела обыграть Индонезию (1:1), а Южная Корея – Палестину (0:0).
Следующий 2-й тур отбора к ЧМ-2026 в Азии пройдет 10 сентября.
Чемпионат мира 2026 по футболу. Квалификация. Зона Азии
1-й тур, 8 сентября
- 05.09. 13:10. Австралия – Бахрейн – 0:1
- 05.09. 13:35. Япония – Китай – 7:0
- 05.09. 14:00. Южная Корея – Палестина – 0:0
- 05.09. 17:00. Узбекистан – Северная Корея – 1:0
- 05.09. 19:00. Катар – ОАЭ – 1:3
- 05.09. 19:00. Иран – Кыргызстан – 1:0
- 05.09. 19:00. Ирак – Оман – 1:0
- 05.09. 21:00. Саудовская Аравия – Индонезия – 1:1
- 05.09. 21:00. Иордания – Кувейт – 1:1
Турнирные таблицы
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