Украина. Премьер лига20 ноября 2024, 20:43 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – ЛНЗ
23 ноября в 13:00 состоится матч 14-го тура УПЛ
20 ноября 2024, 20:43 |
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В субботу, 23 ноября, в 13:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «ЛНЗ».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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