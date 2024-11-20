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Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 20:43 |
100
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – ЛНЗ

23 ноября в 13:00 состоится матч 14-го тура УПЛ

20 ноября 2024, 20:43 |
100
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – ЛНЗ
УПЛ

В субботу, 23 ноября, в 13:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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