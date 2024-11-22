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  4. ХОБЛЕНКО: «С Динамо можно играть. Черноморец часто отбирал у них очки»
Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 06:41 | Обновлено 22 ноября 2024, 07:04
264
3

ХОБЛЕНКО: «С Динамо можно играть. Черноморец часто отбирал у них очки»

Нападающий Черноморца прокомментировал предстоящий матч УПЛ

22 ноября 2024, 06:41 | Обновлено 22 ноября 2024, 07:04
264
3
ХОБЛЕНКО: «С Динамо можно играть. Черноморец часто отбирал у них очки»
ФК Черноморец. Алексей Хобленко

Нападающий одесского «Черноморца» Алексей Хобленко прокомментировал предстоящий матч УПЛ против киевского «Динамо», который состоится 23 ноября:

«У команды нормальное настроение. Было два поражения в чемпионате. Сделали выводы, поэтому готовимся нормально. С Динамо можно играть. Черноморец всегда любил отбирать баллы у Динамо, так что я думаю, что у нас может все получиться.

С Динамо были интересные матчи. Хорошая команда – это гранд. Я люблю играть против таких команд, так что настроение классное. Ребята в команде очень положительно относятся к тренировочному процессу.

Съездили в Киев на матч с Оболонью. Интересный спарринг был. Команда строится, многие игроки просматриваются, так что это нормально, что есть такие спарринги. Думаю, что это для Черноморца только пойдет в плюс».

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Алексей Хобленко Динамо - Черноморец Динамо Киев
Николай Степанов Источник: ФК Черноморец
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Перець
Динамо зараз на ходу, одесити можуть тільки мріяти про перемогу 
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0
zelc006
піндець динамі
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-2
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