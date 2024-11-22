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  4. Хове – Реал Сосьедад – 0:5. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор
Кубок Испании
22 ноября 2024, 07:33 | Обновлено 22 ноября 2024, 07:34
71
0

Хове – Реал Сосьедад – 0:5. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

22 ноября 2024, 07:33 | Обновлено 22 ноября 2024, 07:34
71
0
Хове – Реал Сосьедад – 0:5. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября в Кубке Испании состоялся матч 1/64 финала между «Хове» и «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» разгромил соперников из лиги Терсера со счётом 5:0 на стадионе «Хосе Рико Перес» в Аликанте.–

Кубок Испании. 1/64 финала, 21 ноября

«Хове» – «Реал Сосьедад» – 0:5

Голы: Барренечеа 12, 15, Гомес 38, Магуназелая 44, Готи, 78

Видеообзор матча:

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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