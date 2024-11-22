Кубок Испании22 ноября 2024, 07:33 | Обновлено 22 ноября 2024, 07:34
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Хове – Реал Сосьедад – 0:5. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
22 ноября 2024, 07:33 | Обновлено 22 ноября 2024, 07:34
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21 ноября в Кубке Испании состоялся матч 1/64 финала между «Хове» и «Реал Сосьедад».
«Реал Сосьедад» разгромил соперников из лиги Терсера со счётом 5:0 на стадионе «Хосе Рико Перес» в Аликанте.–
Кубок Испании. 1/64 финала, 21 ноября
«Хове» – «Реал Сосьедад» – 0:5
Голы: Барренечеа 12, 15, Гомес 38, Магуназелая 44, Готи, 78
Видеообзор матча:
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