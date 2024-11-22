Испания22 ноября 2024, 02:41 | Обновлено 22 ноября 2024, 02:42
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Кубок Испании. Реал Сосьедад устроил погром в перенесенной встрече
Представитель Ла лиги обыграл клуб Хове
22 ноября 2024, 02:41 | Обновлено 22 ноября 2024, 02:42
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В четверг, 21 ноября, был сыгран перенесенный поединок 1/64 финала Кубка Испании между «Хове» и «Реал Сосьедад».
Игра закончилась уверенной победой Реала со счетом 5:0.
Представитель Ла лиги еще в первом тайме снял вопрос о победителе, забил четыре мяча. Во второй половине встречи команда только увеличила преимущество.
Кубок Испании. 1/64 финала, 22 ноября
«Хове» – «Реал Сосьедад» – 0:5
Голы: Барренечеа, 12, 15, Гомес, 38, Магуназелая, 44, Готи, 78
Видео голов и обзор матча
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