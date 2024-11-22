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  4. Кубок Испании. Реал Сосьедад устроил погром в перенесенной встрече
Испания
22 ноября 2024, 02:41 | Обновлено 22 ноября 2024, 02:42
86
0

Кубок Испании. Реал Сосьедад устроил погром в перенесенной встрече

Представитель Ла лиги обыграл клуб Хове

22 ноября 2024, 02:41 | Обновлено 22 ноября 2024, 02:42
86
0
Кубок Испании. Реал Сосьедад устроил погром в перенесенной встрече
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 ноября, был сыгран перенесенный поединок 1/64 финала Кубка Испании между «Хове» и «Реал Сосьедад».

Игра закончилась уверенной победой Реала со счетом 5:0.

Представитель Ла лиги еще в первом тайме снял вопрос о победителе, забил четыре мяча. Во второй половине встречи команда только увеличила преимущество.

Кубок Испании. 1/64 финала, 22 ноября

«Хове» – «Реал Сосьедад» – 0:5

Голы: Барренечеа, 12, 15, Гомес, 38, Магуназелая, 44, Готи, 78

Видео голов и обзор матча

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Реал Сосьедад Кубок Испании по футболу Серхио Гомес Андер Барренечеа
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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