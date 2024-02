У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ

19 февраля в первом раунде хардового турнира серии WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ) состоялось украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 20) и Ангелиной Калининой (WTA 32).

Встреча завершилась в двух сетах победой Элины за 1 час и 40 минут. Финальную партию первая ракетка Украины забрала на тай-брейке.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Элина Свитолина (Украина) [15] – 3:6, 6:7 (7:9)

Во второй партии Калинина не сумела реализовать два сетбола в 10-м гейме на приеме, а также еще 1 сет-поинт на тай-брейке при 7:6 на подаче Элины.

Это была вторая встреча девушек. В 2013 году Элина выиграла очный матч на соревнованиях ITF в Донецке.

В 1/16 финала тысячника на кортах ОАЭ Свитолина сыграет против Татьяны Марии (Германия, WTA 54).

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская в трех партиях проиграла Веронике Кудерметовой. Таким образом, Свитолина осталась единственной представительницей Украины в Дубае. Две украинки Марта Костюк (болезнь) и Леся Цуренко (травма локтя) снялись еще до старта турнира.

Элина выигрывала трофей в ОАЭ в 2017 та 2018 годах.

Closing it out in style 😎@ElinaSvitolina moves past Kalinina in straight sets!#DDFTennis pic.twitter.com/EQUmY30W2x