У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
Украинское дерби на старте WTA 1000 в Дубае завершилось победой Элины в двух сетах
19 февраля в первом раунде хардового турнира серии WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ) состоялось украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 20) и Ангелиной Калининой (WTA 32).
Встреча завершилась в двух сетах победой Элины за 1 час и 40 минут. Финальную партию первая ракетка Украины забрала на тай-брейке.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Элина Свитолина (Украина) [15] – 3:6, 6:7 (7:9)
Во второй партии Калинина не сумела реализовать два сетбола в 10-м гейме на приеме, а также еще 1 сет-поинт на тай-брейке при 7:6 на подаче Элины.
Это была вторая встреча девушек. В 2013 году Элина выиграла очный матч на соревнованиях ITF в Донецке.
В 1/16 финала тысячника на кортах ОАЭ Свитолина сыграет против Татьяны Марии (Германия, WTA 54).
Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская в трех партиях проиграла Веронике Кудерметовой. Таким образом, Свитолина осталась единственной представительницей Украины в Дубае. Две украинки Марта Костюк (болезнь) и Леся Цуренко (травма локтя) снялись еще до старта турнира.
Элина выигрывала трофей в ОАЭ в 2017 та 2018 годах.
Closing it out in style 😎@ElinaSvitolina moves past Kalinina in straight sets!#DDFTennis pic.twitter.com/EQUmY30W2x— wta (@WTA) February 19, 2024
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Элина молодец
А ще не сподобалось, що дівчата не обійнялися, Калініна холодно потисла руку і все.
І скажіть, будь ласка, що це за йолоп вів репортаж на Сетанта+? Верещав, наче його різали. Хоч на кацапів перемикай.