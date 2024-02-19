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WTA
19 февраля 2024, 18:50 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:01
4241
18

У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ

Украинское дерби на старте WTA 1000 в Дубае завершилось победой Элины в двух сетах

19 февраля 2024, 18:50 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:01
4241
18
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 февраля в первом раунде хардового турнира серии WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ) состоялось украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 20) и Ангелиной Калининой (WTA 32).

Встреча завершилась в двух сетах победой Элины за 1 час и 40 минут. Финальную партию первая ракетка Украины забрала на тай-брейке.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Элина Свитолина (Украина) [15] – 3:6, 6:7 (7:9)

Во второй партии Калинина не сумела реализовать два сетбола в 10-м гейме на приеме, а также еще 1 сет-поинт на тай-брейке при 7:6 на подаче Элины.

Это была вторая встреча девушек. В 2013 году Элина выиграла очный матч на соревнованиях ITF в Донецке.

В 1/16 финала тысячника на кортах ОАЭ Свитолина сыграет против Татьяны Марии (Германия, WTA 54).

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская в трех партиях проиграла Веронике Кудерметовой. Таким образом, Свитолина осталась единственной представительницей Украины в Дубае. Две украинки Марта Костюк (болезнь) и Леся Цуренко (травма локтя) снялись еще до старта турнира.

Элина выигрывала трофей в ОАЭ в 2017 та 2018 годах.

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Ангелина Калинина Элина Свитолина WTA Дубай выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Fdail
Цікавий матч ,непоганий від обох наших гравчинь. Геля потихеньку-потихеньку , але повертає свою римську гру, тому щодо неї чекаємо ґрунту.   Елі треба гарно відпочити й спокійно закривати наступну суперницю, яка окрім слайдів не вміє абсолютно нічого. А ось далі Свьонтек.
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+10
Умник
Странно, убрали Хацкевича с главной странице
Элина молодец
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+4
Vlad Holl
Шкода ,що зустрілися в першому колі. Еліна виглядала не зовсім у формі , хоча в потрібні моменти збирала. І знову , на жаль , одна залишилася .
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+4
Sashamar
Геля свою задачу виконала - розігріла Еліну. Але Світоліна сьогодні не сподобалась. Подача шкультигає, за вкороченими не встигає. На Марію ще повинно вистачити (до речі, програла їй на Вімі в тріумфальному для себе 2017 році), а що далі?
 А ще не сподобалось, що дівчата не обійнялися, Калініна холодно потисла руку і все.
 І скажіть, будь ласка, що це за йолоп вів репортаж на Сетанта+? Верещав, наче його різали. Хоч на кацапів перемикай.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Sit Simurg
Все закономірно, але "розминкою" це точно не назвать ...
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+3
Swed
"В 2013 году Элина выиграла очный матч на соревнованиях ITF в Донецке." Но это было в другой жизни.
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+2
Олександр Науменко
Гомілкостоп всеж заважає Еліні грати на повну силу. Далі суперниця з неприємною, для Елі, манерою гри.
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+2
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Александр Ад
програв в 1 сеті  одну свою подачу,Геля програла сет.Зробив висновок, вона в 2 сеті намагалася добре подавати і це в неї вийшло.Но й Еліна свою подачу не віддала На тай -брейку повезло Еліні.Слава богу.що не було 3 сету,адже завтра наступний матч.Успіху Еліні!А Геля може записати сьогоднішній матч всеж собі в актив-в 2сеті в неї багато що виходило.
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+2
sirjoga
А спонсор перемоги Світоліної - вкорочені Ангеліни
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+2
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maxno
Шансы есть всегда но как и кто их использует это уже другой вопрос. Играет 1 ракетка мира и 100 шансы есть у всех но как развернется игра покажет сама игра.
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0
Sit Simurg
Далі дивимось Дашку! .. Вона завжди потерпала від холоду .. -- тут вже норм  ..)
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0
Falko
Дєффкі грали шо мужики - давно не бачив, аби так тримали свою подачу. В 1 сеті - єдиний брейк в Еліни, який і призвів до виграшу сету. У другому взагалі взяли всі 12 своїх. На тай-брейку спочатку повеселилися, але в найбільш відповідальний момент - із 10 розіграшу теж перестали віддавати подачі. Аж до останньої.
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0
adidas777
Клас Еліни на дві голови вищий! З перемогою!
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0
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