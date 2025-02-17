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17 февраля, в рамках первого круга турнира в Дубае свой матч проведут Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Начало встречи запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Ангелина Калинина

Пока не сильно радует стабильностью своих фанатов Ангелина Калинина, она провела 11 матчей в этом сезоне, в которых одержала 6 побед. Лучше всего украинка выступила в Брисбене, где смогла дойти до полуфинала. Были шансы далеко зайти и в румынском Клуж, но в четвертьфинале она уступила белорусской «нейтралке» Александре Соснович, хоть и вела 5:3 в решающем третьем сете.

На своем последнем турнире в Дохе Калинина проиграла уже стартовый матч словачке Ребекке Шрамковой – 2:6, 3:6. Украинка пока не в силах показывать свой лучший теннис, хотя местами она выглядит хорошо.

Пока Ангелина не может прыгнуть выше уровня середняка, хотя способна играть лучше, обыгрывать соперниц высокого уровня. Украинке 28 лет, в таком возрасте она еще может выдать парочку хороших сезонов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Виктория Азаренко

Экс-первая ракетка мира пытается выжать из себя максимум. Возможно, она просто хочет заработать, сколько это возможно на виде спорта, в котором она стала звездой. Свой пик Азаренко однозначно пережила, сейчас ей 35 лет, часто играть на турнирах не так просто, возникают проблемы с восстановлением.

В этом году белорусской «нейтралке» нечем похвастаться, она провела четыре матча, в которых потерпела три поражения. На последнем турнире в Дохе Азаренко проиграла Аманде Анисимовой уже в первом круге – 3:6, 5:7, поражение не такое обидное, ведь американка в итоге выиграла тот турнир.

Если вспомнить проигранные встречи этого сезона, спортсменка выглядела далеко не безнадежно, но такие результаты точно негативно отражаются на уверенности. Скорее всего, Азаренко осталось играть на топ-уровне не так долго, что вполне логично.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, это было в 2023-м году на турнире в Аделаиде, тогда в сложнейшем матче выиграла Азаренко – 7:6, 7:6. В первом сете того матча Калинина вела 5:1, не реализовала пять сетболов, и в итоге отдала партию.

Прогноз

Обе спортсменки подходят к этому матчу не в лучшей форме, но небольшим фаворитом считается Азаренко, возможно это объясняется былыми заслугами спортсменки.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Калининой – 2,39, успех Азаренко – 1,52. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю матч завершиться в двух сетах, поставлю на тотал меньше 21,5 гейма за 1,88.